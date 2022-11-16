台灣科技創新世界有名 工研院奪3項研發大獎

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研發機構工業技術研究院（ITRI）3項技術獲得2022年「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）代表團15日在美國舉行記者會，介紹得獎技術。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年11月16日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯15日專電）2022年「全球百大科技研發獎」揭曉，工研院奪3項獎，主管王韶華指出，台灣技術創新擁有強大的爆發力，世界有名，工研院扮演重要角色。

研發機構工業技術研究院（簡稱工研院，ITRI）北美公司總經理王韶華今天與幾名來自台灣的獲獎團隊代表在洛杉磯舉行記者會，介紹本屆獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）的3項技術。

有「創新界的奧斯卡」之稱，這個獎項創立於1963年，今年正好是60週年里程碑，每年表揚在過去一年間全球在商品、技術與材料上的100項重要突破。今年頒獎典禮17日在加州聖地牙哥附近的柯羅納多（Coronado）舉行。

今年台灣在全球百大當中囊括12項，獲獎數居全球第2、亞洲第一，其中工研院獲獎的3項技術頗具前瞻性，涉及元宇宙的擴充實境（AR）裝置、5G通訊技術、AI人工智慧輔助醫療。

王韶華向中央社記者表示，工研院作為一所6000人以上的研發機構，在台灣的產業發展與技術創新上扮演重要角色。

王韶華表示，工研院的研發成果一方面用在台灣傳統產業的技術提升，包括工具機、農業、紡織業等。另一方面，工研院致力於創新技術的產業化，與大公司合作，將研發技術與企業的產品化能量結合。

他說：「台灣科技產業的優勢不只是做代工，而是扮演Co-creator（共同創作者）的角色，富含創新的爆發力。」

王韶華指出，無論是電子業、材料或生技醫療，台灣是很好的供應商，這世界有名，但更重要的是，台灣的廠商擁有很強的創新能力，能把創新的技術納入產品當中，外國合作夥伴都非常欣賞台灣廠商的創新能力。

獲獎技術「Micromax™ 9KC GreenTape™ LTCC於5G毫米波通訊技術」團隊的盧俊安指出，工研院的優勢在於，內部擁有跨單位、跨領域的研發整合能力，另一方面與國內產業有很深的連結，能夠有效的技術整合，把創新技術很快速的導入市場。

美國化工公司塞拉尼斯（Celanese）微電路及元件材料部門的全球技術總監蕭毓玲表示，工研院不只技術研發能力強，在產業界與下游產業關係良好，研發流程非常迅速，公司就是看上這一點選擇與工研院合作。

蕭毓玲稱工研院是完美的夥伴，雙方合作這項低溫共燒陶瓷（LTCC）技術，打造5G毫米波通訊元件，創造高頻寬的通訊環境，應用於車載通訊、車聯網、自動駕駛、無人載具有很大的潛力。

另一獲獎技術「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」為工研院與半導體廠合作的技術，搭上當今熱門的元宇宙（Metaverse）話題，這種比硬幣更小的微型LED顯示器，用在穿戴裝置上虛擬實境（VR）、擴充實境（AR）應用。

研發團隊代表方彥翔表示，現有穿戴裝置上的微型LED裝置，如果從室內走到戶外，有亮度不足、使用時間不長、整合性不足的缺點，工研院研發的Micro LED，高亮度、低功耗之外，結合顯示與感測於一身，達到輕薄化、高使用時間的效果。

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資訊與通訊研究所的黃聖棋來自「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」團隊，他說這項技術在開發過程中，與50多名眼科醫師合作，標記超過10萬張眼底影像，訓練出一套人工智慧（AI）輔助診斷系統，用來偵測糖尿病視網膜病變、黃斑部水腫。

黃聖棋表示，這套技術開發4年，花費最大的努力是工程師與醫師之間的跨領域溝通。這套系統是國際上目前唯一提供糖尿病患者眼底病變早期篩檢的技術，讓非眼科醫師也能在AI的輔助下輕鬆判讀眼底病變，把握黃金治療期。（編輯：高照芬）1111116

工業技術研究院光電所方彥翔（圖）參與的「高精密陣列之微型Micro LED全彩顯示模組」獲得「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards），這種比硬幣更小的微型LED顯示器，能用虛擬實境（VR）、擴充實境（AR）應用。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年11月16日

工業技術研究院資通所黃聖棋（中）參與的「眼底病變AI輔助診斷與偵測技術」獲得「全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）。這項技術使用人工智慧（AI）輔助醫師診斷，用來偵測糖尿病視網膜病變、黃斑部水腫。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年11月16日

工業技術研究院（ITRI）北美公司總經理王韶華向中央社記者表示，台灣科技產業的優勢除了是很好的供應商，世界有名之外，台灣廠商有很強的創新能力，外國合作夥伴都很欣賞這一點。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年11月16日