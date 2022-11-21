新海研1號失去動力台大未及時通報 國科會將調查

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新海研1號研究船（中，白色船）13日晚間在菲律賓西北部外海失去電力，海巡署緊急派船前往戒護，由台大委託的拖船（紅色船）到場進行拖帶作業，18日下午新海研1號返抵高雄港。中央社記者董俊志攝 111年11月18日

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）新海研1號13日晚間在海上失去動力，立委質疑為何負責維運的台大船務室未在第一時間通報。國科會副主委林敏聰今天表示，將調查此案事發原因、檢討台大的標準作業程序（SOP），並召回新海研2、3號檢查，以避免再發生類似狀況。

立法院教育及文化委員會今天邀請國科會、經濟部、數位發展部、衛生福利部等單位，就「科技會報跨部會署科發基金計畫之各部會歷年執行成效」進行專題報告，並備質詢。

台大新海研1號研究船，13日在台菲西南海域上失去動力，最後15日在現場經拖船完成拖帶，18日被拖回高雄港。民進黨立委陳秀寶，國民黨立委萬美玲、林奕華等，會中質詢關切此事。

萬美玲詢問新海研1號交船才2年就發生失去動力的狀況，當初是否有確實點交、驗收，事發原因是因人員操作不當，或是台大的維運有問題。

林敏聰說明，台大已產生調查委員會，國科會也有調查小組，將與台大合作調查事發原因；至於何時能完成調查報告，林敏聰說明，這牽涉到技術原因，會再與台大協商，並釐清是否為技術原因所致。

萬美玲質疑，有船員反映事發當天通知台大船務室，但沒人回應，船員後來才轉向海巡署求救，為何台大船務室沒人回應。林敏聰說，這要與台大了解，國科會13日晚間也有與海巡署保持聯繫，第一時間就得知狀況，並保持密切聯繫。

萬美玲追問，為何第一時間是由海巡署而非台大回報。林敏聰說明，在研究船出船時，國科會都會與海巡署保持密切聯絡，但他坦言國科會第一時間並非從台大方面得知訊息。

林敏聰說，此類狀況台大有責任回報，在國科會主動與其聯絡後，台大後來就有持續回報，但第一時間的確是從海巡署通報所得知。他表示會針對台大未在第一時間回報的情形進行了解，

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林敏聰表示，國科會設有研究船管理指導會，該指導會召集人即為該會副主委，將會針對台大此次為何沒第一時間回報、為何產生聯絡的時間差，以及船隻為何失去動力等問題進行了解，並追究運營單位的責任。

林敏聰表示，除了台大的新海研1號，另兩艘研究船新海研2號、3號，因為都是來自同樣廠商，也使用同樣機器設備，因此都將召回檢查，釐清何處出問題，避免類似狀況再發生。（編輯：張均懋）1111121