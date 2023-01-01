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推動太空產業發展 國家太空中心1日改制行政法人

2023/1/1 10:08（1/1 10:14 更新）
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國家太空中心1日正式改制，轉型為行政法人。圖為太空中心衛星整測廠房。（圖取自facebook.com/narlnspo）
國家太空中心1日正式改制，轉型為行政法人。圖為太空中心衛星整測廠房。（圖取自facebook.com/narlnspo）
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（中央社記者謝方娪台北1日電）「國家太空中心設置條例」1日施行，原隸屬於財團法人國家實驗研究院的國家太空中心，正式改制為行政法人國家太空中心，成為國科會轄下新設法人機構，展現台灣在全球太空場域競逐的企圖心。

原隸屬於國研院的國家太空中心，今天正式改制為行政法人國家太空中心，成為國科會轄下新設法人機構。

國科會主委吳政忠表示，行政院全力支持國家太空科技發展，國科會在政策面、計畫面、法制面與產業面攜手各部會與產業界布局台灣太空發展藍圖，行政法人國家太空中心的成立，展現台灣積極邁入太空發展新紀元及台灣在全球太空場域競逐的企圖心。

國家太空中心中文名稱仍沿用，英文則由NSPO（National Space Organization）改為TASA（Taiwan Space Agency），除了提高縮寫可讀性，增加「台灣」名稱也可提升在國際間的識別度。

國家太空中心成立於1991年，最初為「國家太空計畫室籌備處」，旨在建立台灣太空基礎設施並進行太空人才培育。2003年，國家太空計畫室籌備處與其他國家實驗室一同整併於國研院轄下，並更名為「國家太空計畫室」，又於2005年再度更名為「國家太空中心」。

國家太空中心曾於1999年、2004年、2006年、2017年、2019年陸續發射福爾摩沙衛星一號、二號、三號、五號和七號，目前福衛五號與七號仍在服役中。

台灣太空科技已有30年發展基礎，隨國際太空經濟逐漸起飛，政府把握機會催生「太空發展法」，於2022年1月20日施行，成為發展太空事務利基，依法應以專責法人推動各項專業太空活動與業務，因此國科會規劃把國家太空中心改制為行政法人，並賦予更多台灣太空科技與產業發展的任務。

國科會表示，未來國家太空中心將專責辦理研擬與執行國家太空計畫、進行太空科技研發、技術移轉及加值應用，並促進太空科技國際合作及交流、協助推動太空產業及技術升級輔導、進行太空事務相關法制研究、辦理國家發射場域相關業務、辦理發射載具與太空載具登錄及發射許可審查業務、培育太空科技人才等業務。（編輯：林淑媛）1120101

#國家太空中心
#國科會
#台灣
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