AI教你說英語 易晨智能打造教育界Uber

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（中央社記者吳家豪台北2日電）科技新創公司易晨智能第一代產品故事機問世後遇到小米智慧音箱競爭，直接被「打趴」，團隊並未因此灰心，嘗試3年後終於找到方向，推出AI（人工智慧）英語口說學習平台EzTalking，由學校及補習班上架教材供學生練習口說，宛如「教育界Uber」。

EzTalking今年2月上線以來，僅10個月已有5萬人註冊，付費會員高達8成，已導入國小到高中約200間學校、150間補習班，每月使用量超過100萬次，吸引10多家創投上門洽談合作。高速成長的用戶數及口耳相傳的知名度，讓易晨智能更有底氣喊出2024年初次公開發行（IPO）的目標。

「我們有App版、開放式後台，把Uber概念放進來，像Uber一樣不開餐廳、不養廚師、不準備食材，把自己變成教育界Uber。」易晨智能執行長許永昌接受中央社專訪時表示，學生對著EzTalking講一句英語，AI會立刻評分，指出哪些部分唸得不好，再重複練習；學生平均1天念50句，1天念10分鐘，3個月就會感受到口語進步。

許永昌說，台灣缺乏24小時學習的全英文環境，英語老師盯著一班20名學生矯正口說已經相當吃力；透過EzTalking，老師只要分析學生的雲端學習紀錄，5分鐘就可以看出10名學生的發音正確度、流利度、輕重音、詞彙量等。今年EzTalking還會升級推出語意理解功能，讓學生在線上練習英語對話。

他強調，「AI不會取代老師，而是幫助老師。Dirty work（苦差事）讓AI做，老師可以發揮真正價值，專心編教材、出考題，讓人力更有效利用。」

●從故事機失敗學經驗 醞釀3年投身教育界

易晨智能2019年推出的第一款產品，是主打高階市場的兒童故事機，不料遇上更平價的小米智慧音箱競爭，故事機推出一年就黯然退場。2020年後陸續嘗試智慧電視及智慧醫療應用，卻面臨市場規模不足、商業模式不成熟等問題。

到了2021年，有教育背景的股東認為，教育一直存在剛性需求，使用者付費意願較高，加上國家推動雙語政策，於是易晨智能決定延伸故事機的語音辨識及自然語言分析等核心技術，投入教育應用，解決英語師資不足的問題。

科技新創公司易晨智能執行長許永昌接受中央社專訪表示，旗下第一款產品是主打高階市場的兒童故事機，其中運用的語音辨識及自然語言分析能力，至今仍是公司核心技術。中央社記者吳家豪攝 112年1月2日

然而新創公司推自有品牌，賭注很大。許永昌說，99%的人當時都反對，認為燒錢推品牌形同「自殺」，不過易晨智能先主攻B2B2C（企業對企業對消費者）市場，與學校、補習班等教育機構合作。

對補習班而言，導入EzTalking能省下開發App、AI演算法、後台數據庫費用；對學生而言，可以做到精準學習和因材施教。

許永昌說，30年前學習方式靠補習班，20年前靠長頸鹿及常春藤等品牌的教材系統學習，10年前開始導入App，現在流行線上外師真人教學，未來10年將是精準學習的時代。

●每年3倍成長拚2024年IPO 技術門檻高不怕對手抄

許永昌畢業於成功大學土木系，研究所念應用力學相關，出社會開始寫程式，曾在中國待上8年，創業路上都在找「有趣的事」。

他坦言，易晨智能第一代產品背負太多庫存和退換貨壓力，現在發現「窮人經濟」的奧妙，產品定價如果超過一杯星巴克咖啡，就不容易被市場接受，靠軟體賺錢也更省力。「我在跟你聊天的時候，伺服器一直在幫我賺錢。」

許永昌指出，易晨智能2022年營收成長3倍，今年有望維持同樣成長率，用戶目標翻倍至10萬人；2024年營收有望破新台幣2億元，邁向初次公開發行。目前全公司約12人，開銷屬於可控範圍，獲利率相當不錯，未來海外市場鎖定越南和日本。

隨著業界知名度大開，也引來其他業者試圖抄襲，但許永昌並不擔心，一方面是開發自然語言分析技術，需要大量人力才可能追得上易晨智能的水準，產品價格自然被墊高。另一方面，他不希望市場只有易晨智能獨大，否則產品賣任何價錢都會被說貴，唯有透過良性競爭，才可以把市場做大。（編輯：趙蔚蘭）1120102