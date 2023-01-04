台13家法人矽谷特訓 前進美國消費電子展驗証成果

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（中央社記者張欣瑜舊金山3日專電）美國年度消費電子展（CES）5日將在拉斯維加斯登場，13家在矽谷接受密集輔導的法人新創團隊，將到場驗證學習成果，成員日前發揮創意錄製歌曲，為「矽谷英雄」加油打氣。

參加經濟部TREE計畫到矽谷接受為期3個月的移地訓練，幾位來自工研院的新創團隊成員共同錄製了名為「矽谷英雄」的歌曲，用創作傳達心境。

負責作詞作曲的是AI新創公司「集思智能」的執行長姜昱有，他平日的工作是應用AI工具協助石化產業減碳，私底下的他則熱衷樂團創作，他說這次寫歌靈感是來自香港男歌手陳奕迅演唱的「孤勇者」。

「矽谷英雄」其中一段歌詞寫著「誰說只有成為獨角獸才能被當英雄，矽谷精神就算失敗也能夠被傳頌」，描繪出矽谷創業家面對失敗的正向態度。

姜昱有告訴中央社他和夥伴去唱KTV，發現「孤勇者」這首歌某種程度說出他們「敢走出來接受挑戰」的勇氣，他完成創作後便和大家一起錄製歌曲。

另有一段歌詞是「不論我們現在是否成功，只要敢來矽谷你就帶種」，姜昱有不諱言短時間內要募資和達到KPI並非易事，但過程中不斷做調整「已是走在正確的道路上」，相信這次在CES就能發揮成效。

參與這首歌錄製的資安新創「指向科技」創辦人紀秉賢認為這次來矽谷感受到非常不一樣的創業思維；以往團隊著重技術研究、較無法與他人近距離溝通，這2個月不斷和客戶面談，學到如何「將技術做更精準的行銷」。

另外，醫療保險理賠試算系統「醫起付」的創辦人暨執行長楊承益提到美國和台灣環境背景不同，透過「大量接洽」不斷修正模式，每一次的改變就代表在進步，到CES跟相關領域廠商互動也能有更多策略。

這次來到矽谷的13家台灣法人新創還包括生醫、AI辨識、衛星、半導體、智慧穿戴和高爾夫智能訓練等研發團隊，他們最大的特色是技術導向、創業的題目難度也較高，經由3個月的特訓，希望能更貼近市場端、接軌國際。

13個團體依據屬性進入史丹佛大學和加大柏克萊分校官方加速器SkyDeck特訓，史丹佛大學管理科學和工程副教授伊思利（Chuck Eesley）表示，這段時間團隊可以獲得校內完整的資源，以及和矽谷其他加速器鏈結。

赴CES參展是法人新創此趟移地訓練的一部分，團隊將於4日和5日分批出發，到世界一級舞台驗證成果。

疫情趨緩，今年的CES預估會是繼2020年之後規模最盛大的一次，美國消費科技協會（Consumer Technology Association，CTA）日前估計會有10萬人到場。包括矽谷13家在內，台灣共有96家跨部會科技新創團隊參與盛會。（編輯：高照芬）1120104