聯發科攜手聯邦無線完成測試 助Wi-Fi性能升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹4日電）聯發科今天宣布，與頻譜共用服務商聯邦無線（Federated Wireless）合作，成功使用聯發科Wi-Fi 7和Wi-Fi 6E晶片，完成自動頻率控制系統的互通性測試，將有助於提升6GHz頻段的Wi-Fi性能。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞透過新聞稿表示，與聯邦無線合作完成一系列互通性測試，確保旗下Filogic Wi-Fi 7和Wi-Fi 6E晶片，包括CES 2023創新獎得獎產品Filogic 880，都將支援6GHz頻段標準功率，加速Wi-Fi設備商產品量產與上市時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聯發科指出，自動頻率控制系統可讓利用免授權的室內外連網設備，例如有線及無線網路閘道器，以標準功率，成功使用高達850MHz的6GHz頻譜，提升整體頻譜使用效率，讓Wi-Fi產品擁有更大的涵蓋範圍、更快的連網速度和更高的容量。

目前北美、亞洲及中東等地區採用自動頻率控制系統，歐洲監管機構也開始研究適用性，以加速Wi-Fi生態系統在6GHz頻段的成長。（編輯：楊蘭軒）1120104