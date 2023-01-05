鈺創攜手意法半導體前進CES 展示機器視覺合作成果

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（中央社記者張建中新竹5日電）鈺創旗下鈺立微電子與意法半導體（STMicroelectronics）合作開發高畫質機器視覺方案，搶攻機器人及家庭自動化等市場，將在美國消費電子展（CES）中展示合作成果。

意法半導體今天透過新聞稿表示，將與鈺立微電子在CES中展出雙方在高畫質機器視覺領域的合作開發成果，現場將展示在智慧物聯網、無人搬運車和工業裝置的快速動作物體追蹤下，透過立體鏡頭數據融合的3D立體深度視覺。

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鈺立微電子與意法半導體共同展出的產品，整合鈺立微電子的電腦視覺處理器和3D立體深度圖晶片組，以及意法半導體的近紅外線全域快門影像感測器。

意法半導體表示，鈺立微電子在影像擷取、感知理解和3D鏡頭數據融合具有深厚的經驗，雙方合作將為意法半導體提供更多的商業機會、應用情境和生態系統，以滿足機器人、家庭自動化、家電等應用的立體視覺需求。（編輯：楊凱翔）1120105