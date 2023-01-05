Sony Honda首輛電動原型車亮相 2026年起交車[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：AFEELA

（中央社東京5日綜合外電報導）日本索尼集團與本田汽車，2022年9月合資成立純電動車（EV）新公司「索尼本田汽車」（Sony Honda Mobility），首輛電動原型車今天公開亮相，預計2026年第一季開始交車。

日本TBS電視台報導，索尼本田汽車推出的首輛電動原型車名為AFEELA，日本時間今天上午10時30分過後，在美國拉斯維加斯的消費性電子大展（CES）舉行前的記者會上亮相。

AFEELA車型為5人座掀背轎式，車體內外共安裝45個鏡頭及感應器，除了提高安全性外，在車內娛樂設備部分，索尼本田汽車也會和遊戲大廠Epic Games合作開發。

AFEELA預計2025年上半年接受預購，2026年春天起從北美開始陸續交車。

日本經濟新聞報導，出席新車記者會的索尼集團會長兼社長的吉田憲一郎，談到汽車價值時說，「汽車將不再只是用來移動的工具」。

AFEELA車體內外搭載45個鏡頭及感應器，配備符合一定條件不需要人員操控的等級3（Level 3）自動駕駛功能。等級3自動駕駛指的是滿足一定條件，行駛時的方向盤及煞車等所有操作都可交由電腦系統控制。

未來隨著EV普及，在車輛充電時間及啟動自動駕駛車輛內如何度過，也可能會有所變化，因此，AFEELA在車內配備多面螢幕，預計將充實娛樂內容，讓使用者可在車內盡享遊戲等服務。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120105