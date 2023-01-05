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友達新一代智慧座艙 CES展首度亮相

2023/1/5 12:19
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（中央社記者潘智義台北5日電）面板廠友達光電今天宣布，攜手合作夥伴推動新一代智慧座艙，讓駕駛操作與車內娛樂體驗再進化，並於今年美國消費性電子大展（CES）首度亮相。

友達發布新聞稿指出，此次展出新一代智慧座艙，採大尺寸一體化顯示方案（Fully Integrated Display Module Plus），展現未來智慧座艙豐富的視覺體驗、安全智慧的創新服務；搭載A柱到A柱55吋超大型曲面顯示器，採用全貼合技術，曲面面板與車艙內裝緊密貼合。

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友達說明，隨著電動車、自駕車快速發展，乘客對於座艙娛樂及更直覺的智慧化服務需求大幅提升，而要滿足高品質多媒體影音及豐富的智慧功能，需流暢的顯示溝通介面及高效能的運算平台。

透過友達顯示技術與整合設計能力，開發出一體化顯示方案，整合隱藏式鏡頭、感測器、環境光感測器及大尺寸內嵌式觸控，能夠呈現智慧座艙平台的多屏共享連動、即時導航、情境安全、影音娛樂、遊戲互動及視訊會議等功能，達到更全面的人機互動；讓駕駛及乘客於車內的工作、娛樂、生活體驗再升級。（編輯：楊蘭軒）1120105

#友達
#智慧座艙
#CES
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