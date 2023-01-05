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華爾街日報：中國清零鬆綁起因出口下滑與白紙運動震驚習近平
首頁 / 科技

金士頓重返CES 展示首款硬體加密Type-C隨身碟

2023/1/5 16:23
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（中央社記者張建中新竹5日電）記憶體模組廠金士頓（Kingston）今年重新參加美國消費性電子展（CES），將在現場展示首款硬體加密Type-C隨身碟，以及一系列支援工業、遊戲電競等產品。

金士頓今天透過新聞稿表示，疫情帶動遠距工作、行動辦公等新形態發展趨勢；而在各式行動裝置上確保機敏資料的安全性，成為企業資訊管理的重要課題。

金士頓指出，Kingston IronKey系列產品首款硬體加密Type-C隨身碟Vault Privacy 50C，具備FIPS 197認證和XTS-AES 256位元硬體加密技術，可有效協助使用者保護裝置內的重要資料、抵禦BadUSB攻擊與暴力攻擊，從裝置端防堵潛在的資安漏洞。

金士頓表示，此硬體加密隨身碟支援複雜模式與密碼片語模式，使用者可運用數字PIN、句子、單詞列表來設定個人專屬密碼，卻又因特殊性，可有效防止遭人破解。

金士頓指出，旗下還有一系列硬體加密的方案，包括附帶數字鍵盤的加密隨身碟KP200，及具備彩色觸控螢幕、可直覺操作的外接式固態硬碟VP80EP等。

金士頓電競產品有Kingston FURY Renegade DDR5記憶體、適用小型系統與筆記型電腦的Impact SODIMM記憶體，以及具備專用散熱片設計的Renegade SSD固態硬碟等方案。（編輯：張良知）1120105

#金士頓
#CES
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