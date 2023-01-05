Archer量產空中計程車 找上Stellantis代工[影]

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（中央社拉斯維加斯4日綜合外電報導）跨國汽車製造商斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）今天在美國拉斯維加斯消費電子展（CES）宣布，將代工生產美國電動飛機公司Archer設計的「空中計程車」。

法新社報導，斯特蘭蒂斯集團新聞稿指出，也會對Archer及其可搭載4名乘客外加1名飛行員的電動垂直起降飛機（eVTOL），投資高達1.5億美元。

這款名為「午夜」（Midnight）的車輛外觀如小型飛機，機翼上有數個旋翼，可連續旅行約30公里，每趟行程之間約須充電10分鐘。

Archer和斯特蘭蒂斯集團2021年就曾合作，當時規模較為侷限，但這次斯特蘭蒂斯集團可望以獨家承包商的角色，在美國喬治亞州科文頓（Covington）量產 Archer的航空器。

雙方攜手合作後，Archer將可加速這款航空器的生產進度，預計生產將從2024年展開。Archer預料也能因借重斯特蘭蒂斯集團的專業知識，省下「數以億計美元開銷」。

Archer共同創辦人兼執行長戈德斯坦（Adam Goldstein）在記者會上表示，初期Archer應能年產650架，之後可能再擴大到年產2300架。

斯特蘭蒂斯集團執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）則在聲明中表示，他對Archer的「獨創性和堅定不移的交付承諾」「一直印象深刻」，兩家公司深化合作關係，「展現斯特蘭蒂斯為提供從道路到天空的移動自由，不斷突破框架」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120105