宏達電發表XR消費旗艦頭盔 今年將推出商用企業版

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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電進軍美國消費性電子展（CES），發表消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，具備VR與MR功能，首次導入全彩透視鏡頭，也預告今年將推出商用企業版。

宏達電今天在CES展發表一款具備VR（虛擬實境）與MR（混合實境）功能的消費型旗艦一體機，首次導入全彩高解析RGB透視攝像鏡頭（passthrough camera）和手部追蹤功能，在遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力應用等領域，可透過現實與虛擬世界的疊合開拓全新玩法。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，VIVE XR Elite是不斷進化的沉浸式網絡最新里程碑，藉由超越當今VR設備的透視攝像技術（pass-through），帶領消費者進入HTC所建構的元宇宙VIVERSE；而VIVERSE也支援最新標準WiFi 6E。

宏達電說明，VIVE XR Elite今天起於指定通路開放預購，盒內包含頭戴式顯示器、2個控制器、電池座。此外，宏達電將於今年推出商用企業版，並計畫推出臉部及眼球追蹤設備。

VIVE XR Elite包含電池在內的總重量僅625克。將電池配置於裝置後方，續航力達兩小時；將可拆卸電池移除後，加裝專用鏡架，可轉變為沉浸式眼鏡。

新一代VIVE XR Elite搭載4顆廣角追蹤鏡頭、1顆全彩高解析RGB透視攝像鏡頭與1顆景深鏡頭，帶來6DoF空間體驗。同時針對VR和MR體驗，導入手部追蹤功能，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，可更直覺透過自然手部擺動、指尖移動，進行畫面瀏覽、點擊、拖曳、滾動和輸入。

宏達電表示，VIVE XR Elite支援PC VR，並可無線接收Android手機傳輸的內容；另一方面，將搭配HTC VIVE有史以來最大範圍的遊戲發布計畫，推出100款新的MR和VR內容。（編輯：張良知）1120106