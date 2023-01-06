車載娛樂系統CES亮相 乘客看電影玩遊戲不無聊

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（中央社拉斯維加斯5日綜合外電報導）幾十年來，收音機一直是汽車的主要娛樂方式，而特斯拉重新設定消費者期望，讓他們能夠在停車狀態和充電時觀看Netflix、YouTube和Hulu等影音串流媒體服務。

路透社報導，從日本索尼集團（Sony）和本田（Honda）合資成立的電動車公司到現代（Hyundai）等車廠，本週在2023年美國消費性電子展（CES）上，介紹重塑車內娛樂體驗的方法，包括後座乘客在乘車過程能暢玩遊戲。利用人們在車上所花的時間，轉換成潛在豐厚的經常性收入來源。

去年12月，特斯拉（Tesla）進行耶誕假期軟體更新，讓特斯拉電動車車主能夠玩Steam平台上1000款PC遊戲。

其他車廠也紛紛效仿。去年10月，BMW集團宣布與遊戲平台AirConsole合作，將休閒遊戲帶入BMW汽車；斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）去年宣布讓新款Wagoneer和Grand Wagoneer休旅車配備亞馬遜公司Fire TV娛樂平台的計畫。

在拉斯維加斯，韓國現代汽車表示，將使用輝達公司（Nvidia Corp）開發的技術。串流車內PC遊戲採用的繪圖晶片，就是來自輝達。

GeForce Now是輝達的雲端遊戲服務，可以暢玩Steam等PC遊戲商店的1000多款遊戲，以及「要塞英雄」（Fortnite）等免費遊戲。中國的比亞迪和瑞典電動車品牌Polestar也與輝達合作。

市場領先電玩主機PlayStation製造商日本索尼公司4日在CES上表示，其電動車新品牌Afeela也將採用在遊戲中使用的「虛幻引擎」3D技術。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1120106