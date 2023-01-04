工研院前進CES 展出運動科技、AI及機器人創新技術

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（中央社記者張建中新竹4日電）美國消費性電子展（CES）即將登場，工研院將以主題館形式展出包括運動科技、人工智慧（AI）、機器人及資通訊共9項創新技術。

工研院表示，預計在CES中展示的運動科技技術有「智感心運動眼鏡」、「多觸感擬真體感衣」、「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」及「運動生理感測與指導數位分身」4項。

其中，「智感心運動眼鏡」是利用低功耗雷達傳感技術開發而成，工研院指出，只要輕鬆穿戴即可近距離感測、不受干擾，可透過手機隨時掌握監測生理數據，提供使用者運動健康分析與管理，並連續24小時偵測。

工研院表示，當生理狀況出現異常，手機會發出警示聲音，提醒使用者預防運動傷害，達到更精準的個人化運動訓練規劃及健康管理。目前分別與感測業者、內容產製業者以及運動設備廠合作或洽談合作中。

「多觸感擬真體感衣」以柔性導電電漿設計，穿上後可感受各式運動帶來觸覺回饋，包括拳擊、西洋劍等，讓運動更身歷其境。

「非皮膚接觸式肌力感測運動臂帶」運用軟性混合電子系統，及面板級封裝重布線層技術，可任意彎曲拉伸、保持舒適。目前已與國立台灣體育運動大學合作，應用在棒球投手投擲上肢運動科學化訓練，透過智慧化科學數位分析，加速運動科學化訓練發展。

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「運動生理感測與指導數位分身」結合熱影像非接觸呼吸量測技術，無須配戴裝置即能在呼吸訓練時偵測生理訊號與動作數據，讓體驗者專注在模擬路況上，並在騎乘時透過數位分身教練，獲得專業級建議。

工研院指出，主題館還將展出以AI打造低碳綠色通訊的「5G節能專網解決方案」、一個眼神秒懂魚種的「我視AI魚缸」、可以搭電梯的無人送餐車「室內外自主移動載具」、可提高電動車續航力的「碳化矽電動動力驅控器」，以及人機協作相關的「機器人史密斯」。（編輯：張均懋）1120104