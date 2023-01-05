特生中心AI智能辨識農耕地景 國際發明獎獲銅牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

特生中心與雲科大以「無人飛行載具結合人工智慧應用於農耕地景辨識」為主題，參加2022年韓國首爾國際發明展電腦科學類別競賽，獲銅牌獎肯定。（特生中心提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年1月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）特生中心今天表示，與國立雲林科技大學運用無人機拍攝一年4季農耕地影像，以人工智慧影像辨識技術分析農耕地景的分區類別，榮獲2022年韓國首爾國際發明展銅牌獎。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心今天發布新聞指出，「韓國首爾國際發明獎」是全球重要發明競賽展之一，第18屆活動在2022年11月16日至19日舉辦，共27國參賽，總計627件作品同台競賽，特生中心與雲科大以「無人飛行載具結合人工智慧應用於農耕地景辨識」為主題，參加電腦科學類別競賽，獲頒銅牌獎。

關於獲獎技術內容，特生中心說明，承辦農委會積極推動農田生態研究計畫，期望促進兼顧生態環境的友善耕作發展，特生中心承辦相關計畫，於是從2021年起，為期2年，以慈心大自然莊園等農耕地為試驗對象，展開用無人機進行農地生態地景建構的研發工作。

過程中，特生中心說，首創以人工智慧將空拍農耕地景的俯視照，透過神經網路學習，自動將農場上的地景分類成生態區、生產區、生活區及其他等4大區，其下再細分水田、旱田、混淆林、草生地、裸露地、建築物、水域、浮水植物、果樹等9類。

特生中心並說，在目前有限的空拍影像樣本下，人工智慧辨識率已可達55%，雖然進步空間還很大，接下來隨著樣本數的增加及預測模型的改善，未來辨識率勢必能顯著提升，日後可提供農業發展推動綠色給付所需各項生態認證根據，助益農業產值與生物多樣性雙贏。（編輯：陳政偉）1120105