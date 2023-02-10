印度最小型火箭投放衛星成功 只需2天完成組裝

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（中央社記者林行健新德里10日專電）印度火箭技術持續取得進展，今天成功發射「研發2號中小型衛星發射載具」（SSLV-D2），把3枚衛星送上太空軌道；這是印度最小型火箭，號稱2天內可完成組裝，一週內可升空。

這枚火箭推進器有3節使用固態燃料、一節使用液態燃料，當地時間上午9時18分（台灣時間上午11點48分)從印度東南部斯利哈里柯塔（Sriharikota）太空站升空，大約13分鐘後成功把3枚衛星投放至450公里高的預定軌道。

SSLV-D2是印度最小型火箭，高34公尺、直徑2公尺，起飛質量（lift-off mass）為120噸。這次所運載的3枚衛星當中，有一枚由750名印度女學生參與研發。

印度太空研究組織（ISRO）主席索馬那（Sreedhara Somanath）在任務成功後興奮地說，印度新款火箭誕生了。他稍早前透露，今年內其他計畫包括發射36枚網路衛星、試驗可重覆使用載具的回收，以及送印度太空人上太空。

去年8月，印度首次嘗試發射「研發1號中小型衛星發射載具」（SSLV-D1），結果未能把運載的衛星送上預定軌道，後續調查發現，最後在液態燃料修正速度階段訊號丟失，導致火箭速率不足，把衛星置入橢圓形的不穩定軌道。

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ISRO表示，小型衛星發射載具可運載多達500公斤的衛星至高度2000公里以下的「近地軌道」，特色是成本低、週轉時間（turn-around time）低、具衛星運載彈性，同時對發射硬體的要求也較低。

中小型衛星發射載具是為運載微型及小型商業衛星而研發，可提供因應需求的服務，號稱不到10人團隊在2天內就可完成組裝，加上測試等程序，一週內可升空，而ISRO主力火箭則需數百人用半年時間組裝。（編輯：陳惠珍）1120210