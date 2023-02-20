動物實驗替代科技受矚 吳政忠盼成台灣生醫新動能

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（中央社記者張璦台北20日電）國科會主委吳政忠今天表示，動物實驗替代科技可望成為台灣生醫發展的新動能，台灣擁有強大生醫研究與半導體製程量能，具發展跨領域技術優勢，盼在與時俱進的法規調適下，建立更符合動物福祉、保障用藥安全的體制。

行政院2022年推出動物實驗替代科技跨部會平台，部署「替代科技研發」、「減量策略與驗證平台建置」、「優化動物實驗管理」3支箭，盼加速建立可以和動物實驗互補搭配的替代技術，推升生醫研究品質與監管風險評估效能。

為聆聽各界意見、凝聚共識，國科會發布新聞稿指出，今天登場的「台灣動物實驗替代科技發展論壇」，由國科會、農委會、環保署等說明政策成果與規劃，共有8個民間動保團體、20多家企業及學研醫界跨領域學者專家，約計280人與會。

同時也是行政院政務委員的吳政忠在會中指出，台灣具有非常強大的生醫研究與半導體製程量能，在發展跨領域技術上具備國際優勢，期許在跨部會與時俱進的法規調適下，建立更符合動物福祉，更能保障環境、食品及用藥安全的體制。

吳政忠表示，也希望藉此機會，突顯台灣科研實力，培養能與國際接軌的跨領域優秀人才，樹立台灣動物福祉的國際形象，讓動物實驗替代科技成為台灣生醫發展的新動能，也讓台灣在全球臨床前測試與驗證體系的優化上，扮演更積極的推動角色。

動物實驗替代科技起始於動物實驗取代（Replacement）、減量 （Reduction）、精緻化 （Refinement）的3R精神；隨科技日新月異，跨領域的動物實驗替代科技逐漸成形，搭配幹細胞、3D列印、組織培養、微流道、感測晶片、人工智慧等新興科技，啟動了嶄新的離體生醫研究模式。

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國科會指出，動物實驗替代科技已成為許多國家的新興生醫戰略，除彰顯保護動物決心，解決動物實驗在監管風險評估上遭遇的瓶頸，提升環境、食品及用藥安全，更前瞻的目標，是優化既有耗時高成本的新藥開發戰線，發展快速、智慧且更具臨床預測能力的生技產品驗證體系。

國科會表示，尤其在後疫情時代，新藥開發必須跳脫動物實驗的限制，找到高效率、高準確度的創新方法，才能因應快速變化的新興疾病，以及需要量身評估的精準健康需求。（編輯：蘇志宗）1120220