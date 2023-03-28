推台版生成式AI引擎強化繁體中文 瞄準政府金融應用

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（中央社記者蘇思云台北28日電）有關台版ChatGPT進度，台灣AI卓越中心表示，將發展「可信賴的生成式AI引擎」，目前先開發核心基本引擎架構，加強繁體中文能力基礎模型；應用部分則會針對政府服務的智慧化與金融領域，協助解決問題。

國家科學及技術委員會今天舉行「台灣AI展望與布局記者會」，媒體關注先前國科會宣布推動台版ChatGPT進度，以及台灣人工智慧卓越中心扮演角色。

台灣AI卓越中心總召集人蔡志宏受訪時表示，國科會要發展的是「可信賴的生成式AI引擎」，並不是像外面大型IT公司在做的全領域式AI引擎，不會那麼通用（general-purpose）。

蔡志宏表示，國科會正號召相關團隊，以台灣資料集為基礎，應該可以發展出有相當可用性、適合台灣環境與文化背景的生成式AI應用，相信在特定領域可以有很好的表現。國科會主委吳政忠揭示年底要揭露一定成績，過程需要不同單位幫忙，特別是最後測試、運用整合階段，需要跨單位、跨計畫投入，目前核心團隊已幾近成形。

蔡志宏表示，現階段先聚集不同研發階段與專長的老師，下一階段在算力、資料集做不同階段與不同型態的測試。算力部分，AI超級電腦「台灣杉二號」已在規劃不同階段的擴增計畫，既有2000多個GPU，初步盤點應該足夠做第一階段的研發。

此外，對生成式AI引擎的使用者，台灣AI卓越中心副總召集人許永真表示，分成語言基礎模型跟應用層面兩塊來看，在基礎模型部分，國際大廠開發的基礎模型繁體中文能力不足，因此會加強繁體中文能力。應用層面會針對政府服務、金融服務，號召產業、學界、政府一起合作開發，開發出適合台灣使用、達到資料可信賴的目標。

許永真解釋，前期先跟利用生成式AI引擎來發展服務的政府單位與私人企業合作，但最後使用者會是一般民眾，強調會分階段進行。

國科會表示，台灣AI卓越中心匯聚產官學研能量，主動布局新興關鍵科技及發展要素，並多元介接政治、經濟、社會學、人類學、哲學等面向，以厚植可信賴AI卓越研究能量為目標，讓台灣成為國際級AI研發聚落。（編輯：林淑媛）1120328