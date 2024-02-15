推動全球更多碳市場 歐盟列近期氣候政策核心

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）歐盟最高氣候政策官員表示，歐盟將加強外交努力，協助歐盟之外的國家推動碳交易市場，以期促進國際碳權交易。

路透社報導，以交易金額而言，歐盟排放權交易系統（EU ETS）目前是全球最大的碳交易市場，去年金額達到約7510億歐元（約新台幣25.3兆）。歐盟排放權交易系統規定歐洲的電廠、相關產業需為每公噸碳排付費。

歐盟負責氣候議題的執委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，鼓勵歐盟以外國家啟動類似的碳交易機制，應是今後幾年歐盟應對氣候變遷的核心作為。

胡克斯特拉在位於布魯塞爾智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）舉辦的一場活動說：「我們將著手大力幫助世界上一些對歐盟排放權交易系統有興趣、或對類似機制有興趣的國家。」

他說：「我們將可看到更多碳市場，從而最終需將各個碳市場連結起來。」

歐盟執委會計劃啟動一個特別小組，派遣工作人員協助推展碳市場。

在歐盟以外，中國、英國與美國加州都已有正常運作的碳交易市場。然而因這些市場之間無論在設計、涵蓋領域乃至碳價等方面都有差異，想將這些市場相互連結並允許各國據此展開碳交易，目前幾無進展。

歐盟計劃2026年起開全球先河、對鋼鐵及水泥等進口商品開徵碳稅，以便在碳定價政策中增加國際影響力，但此舉激怒一些國家。

歐盟已表示，若出口端國內具有類似歐洲的碳定價政策，則銷往歐洲的相關產品可抵減碳稅。歐盟的出發點是當製販高污染產品時，有必要讓外國生產商與須遵從歐盟碳市場規範而購買碳權的在地企業處於相同立足點。（譯者：陳亦偉）1130215