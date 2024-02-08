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碳交所評估自然碳匯待環境部核准 盼3月底4月初上架

2024/2/8 15:33（2/8 16:16 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者羅元駿台北8日電）碳交所去年12月啟動國際碳權交易，各界關注第2批碳權有望首度納入蘋果供應鏈關心的自然碳匯，台灣碳權交易所總經理田建中表示，目前正在盤點評估數量，後續提報環境部核准，期盼3月底、4月初上架。

田建中受訪時表示，第2批包含碳移除（carbon removal）像是自然碳匯的碳權產品。田建中說明，前幾年森林有高估碳權的問題，但透過衛星遙測增加對案件品質的識別，能更精準評估，所以審核時程會比碳減量（carbon reduction）產品來得長。

不過田建中也強調，隨著減碳意識提升，出口導向的台廠受國際供應鏈影響甚巨，像是蘋果供應鏈要求的碳移除，讓上下游廠商都必須跟上進度，否則失去訂單得不償失。

至於價格較高的「技術除碳」（technological removal，如碳捕捉技術）碳權，田建中指出，有科技業在洽詢，但這類特殊需求預計下半年後才盤點。

田建中指出，台灣企業多為製造業，購買碳權要視企業自身需求，碳權商品相對複雜，每一個案件都代表不同的價格，背後減碳的意義也不同，企業應該挑選符合自己經營目標和需求的碳權商品。

至於各界關心碳權何時可以抵換國內碳費，田建中表示，要等環境部相關辦法正式公告，相關的抵換比率、資格條件才能確定。

企業關心的碳權會計處理，田建中分析目前都以認列費用處理，去年會計研究發展基金會也公布相關指引。碳權的會計處理在國際上也是最新議題，國際財務報導準則（IFRS）也正研擬相關指引或公報。

此外，田建中提到，範疇三的碳盤查更是各行各業都要關注的重點，他以旅宿業為例，指出目前台灣旅宿業較缺乏碳足跡的揭露，當國際商務客搭乘生質能源等減碳航班，但落地台灣後旅宿卻沒有揭露碳排等資料。田建中指出，企業第一步要先揭露，再來才是第二步的減碳，產業的良性競爭，達到整體減碳的目標。

田建中表示，企業申請在碳交所開戶平均時間約1個月，相較國際審查動輒要3至4個月，相對快速。

針對目前台灣市場上有多家碳權交易所，田建中強調，台灣碳權交易所是官方保證的碳權交易機構，國際碳權市場複雜，碳權交易買賣方都擔心風險，碳交所擔任讓企業安心的中介機構，透過簡單、安全的交易流程有效降低相關業務、財務風險。

展望今年，田建中指出碳交所會持續辦理教育訓練，舉辦趨勢座談和認證課程，目前已和台北大學、清華大學、中興大學、成功大學、中山大學合作，推出一系列碳教育相關課程，未來也研擬推出綠色金融、ISO企業認證等專業型證照，期許將國際碳知識在台灣普及。（編輯：潘羿菁）1130208

#台灣
#碳交所
#田建中
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