數位部擬3月底發布AI評測指引 鼓勵廠商送測

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（中央社記者蘇思云台北1日電）迎接AI（人工智慧）浪潮，數位部數位產業署今天表示，預計3月底提出AI評測制度和指引內容，以利外界理解評測的執行方式等，首波瞄準AI技術服務機構服務能量登錄廠商推廣，也會跟Meta、OpenAI溝通，鼓勵廠商送測。

數位部去年底舉行AI產品與系統評測中心啟動儀式，規劃以語言模型作為評測對象。AI產品與系統評測中心涵蓋制度推動委員會、技術審議小組、秘書組3部分，將制定AI產品與系統評測制度與AI產品與系統評測指引。

數位部數位產業署副署長林俊秀受訪時表示，目前針對語言模型，擬定10項AI評測項目，包含安全性、可解釋性、彈性、公平性、準確性、透明性、當責性、可靠性、隱私及資安等10項目，後續建立架構，由制度推動委員會、技術審議小組審議通過後，預計3月底提出AI評測制度和指引內容，以利外界理解相關評測的執行方式跟標準。

目前AI評測並未具備強制性，如何鼓勵業者送測，林俊秀表示，待制度跟指引內發布後，預計第一波先瞄準已經有做AI技術服務機構服務能量登錄廠商推廣，這部分有上百家廠商，不是每家都有做語言模型，但會鼓勵有需求廠商送測，也會跟國外廠商溝通，希望帶來示範效果。

林俊秀指出，今年規劃測試國科會推動發展的可信任人工智慧對話引擎（TAIDE），也會跟Meta、OpenAI等業者溝通。

除此之外，林俊秀說明，國家關鍵基礎設施主管機關或各產業主管機關會制定適合特定產業的AI指引，例如，金管會已制定金融業運用AI指引草案，AI評測中心也會向主管機關說明與推廣評測制度，鼓勵其管理的業者送測。（編輯：楊蘭軒）1130301