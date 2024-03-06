資安強化新利器 清大攜手中華電開發跨縣市量子通訊

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（中央社記者張璦台北6日電）量子電腦夾帶強大運算力與速度，可能成為竊取個資新利器。清大團隊攜手中華電信實現量子加密通訊技術，成功透過10公里商用光纖，在新竹縣、市之間跨縣市傳輸，今年將放大傳輸距離10倍，在學術網路上測試100公里量子通訊可行性，未來達到商業開發價值，將有助保障資安傳輸。

國科會、中研院及經濟部整合產官學研等，成立量子國家隊，並於今天召開記者會發表量子加密通訊進展。所謂量子加密通訊，特色在於只要一有人監聽、駭入，馬上偵測得到，發現不安全後，就用別的頻道去傳遞。

這次國立清華大學量子通訊研究團隊攜手中華電信，以長度10公里商用光纖，實現新竹縣、市之間的跨縣市量子通訊，創全台首例，且密鑰位元傳輸率為20 kbit/min，與國際技術相當。

領導清大研究團隊的副教授褚志崧表示，去年在清大發表台灣首個量子加密通訊網路時，是採用專線，可說是「在山頂看星星」、較無干擾；這次是在商用光纖，好比在「市區看星星」、干擾度更高，不過，最終驗證團隊技術仍可達到量子加密通訊。

談及量子通訊的重要性，褚志崧解釋，網路上9成的資料加密機制都與「整數的質因數分解」有關，對量子電腦來說，複雜的質因數分解問題，只需要花36分鐘解決，傳統電腦所需時間「比宇宙的年紀（約140億年）還要大（久）」，顯見量子電腦威力強大。

褚志崧進一步舉例，在網路上用信用卡交易時，消費者需傳輸個資、卡號等資訊，資料通常都會搭配隨機的密鑰（比如01101001），形成一個組合，沒有密鑰者在觀看資料時，只會看到亂碼，量子電腦問世後，可在極短時間內破解密鑰，對資安構成威脅。

褚志崧表示，在非量子的世界裡，總是有辦法「複製」某一個東西，但在量子世界中，存在「不可複製」的物理原理，量子加密通訊的安全性正是建立在此，所以可遠端傳送無法被複製的密鑰，也就是說，「量子通訊其實就是最好抵抗量子電腦攻擊的方法」。

褚志崧進一步說明，量子通訊是以1顆光子傳遞1個密鑰位元、即0或1，所以駭客只有一次機會測該位元是0或1，破解難度將提升很多，大幅提升密鑰安全性。

展望未來，褚志崧表示，團隊下一步將續與中華電信合作，測試100公里長距離量子通訊的可行性，以利未來能順利應用於金融財務、電子商務、個資傳遞及國防通訊上。

他指出，預估今年可先在學術網路上測試，可能是從新竹市到台中市、或台北市；未來1至3年內將發展「量子駭客防禦」技術，並在市區架設「量子通訊示範網路」。（編輯：潘羿菁）1130306