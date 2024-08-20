史上首見 月地雙引力送探測器去木星

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）歐洲科學家準備今天深夜首度嘗試一種軌道運動，快速且連續地先後利用月球和地球引力，引導木星冰衛星探測器前往木星。這將是史上首次利用雙重引力彈弓效應進行操控。

路透社報導，歐洲太空總署（ESA）的木星冰衛星探測器（Jupiter Icy Moons Explorer，JUICE）於發射1年多後，將於19日至20日朝地球飛行。科學家將利用地球引力的減速作用引導探測器走捷徑繞行金星，然後再前往木星。

執行這項新奇的雙重操控時，木星冰衛星探測器會先利用月球引力精準地轉向正確的地球航線。然而相關操控充滿風險，因為在這個階段，哪怕只是發生最輕微錯誤，也將在牽涉運用地球引力使其減速的第2階段時被放大。科學家警告，最輕微錯誤都可能使這項為期8年、對木星及其衛星的探測計畫失敗。

木星冰衛星探測器任務經理阿托貝利（Nicolas Altobelli）受訪時表示：「這事本身就有點微妙，因為你既得改正錯誤，還得予以推進。」

歐洲太空總署表示，空中巴士公司（Airbus）製造的這個探測器預定會以750公里的最近距離掠過月球表面。

幾十年來，科學家一直藉助「重力助推」（gravity assist）方法在太陽系中航行，以節省推進燃料。

重力助推或引力彈弓效應，即在掠過一顆行星或衛星時，利用其引力來加速、減速或改變航向。

但本週木星冰衛星探測器飛越月球與地球是有史以來首度嘗試連續進行2次這種操控。

如果成功，木星冰衛星探測器可望於2031年抵達木星及其3顆存在液態海洋的衛星：木衛四「卡利斯托」（Callisto）、木衛二「歐羅巴」（Europa）及木衛三「甘尼米德」（Ganymede）。

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木星冰衛星探測器未來還需借助另外3次重力助推，分別是2025年飛越金星，以及2026年與2029年飛越地球時。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的伽利略號（Galileo）曾於1990年代探測木星。歐洲太空總署的木星冰衛星探測器任務未來將繞著這顆太陽系最大行星飛行，並且飛越木星3顆巨大的冰衛星，探測器最後將繞著木衛三飛行，以研究其支持生命存在的可能性。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1130820