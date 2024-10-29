工研院打造AI測試實驗室 提供語言模型可信任評測

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（中央社記者張建中台北29日電）隨著生成式AI滲透到各個領域，工研院今天宣布，打造人工智慧（AI）測試實驗室，全方位確保產業客戶的語言模型能安全可靠的在各個領域穩定運行。

工研院透過新聞稿表示，AI測試實驗室是參考國際可信賴AI的相關框架及標準，透過AI產品與系統評測中心（AIEC）專家以及技術委員會開發可信任語言模型評測工具，提供包括準確性、公平性、可靠性、隱私及資安等自動化語言模型測試方案。

工研院指出，AI測試實驗室主要希望能協助國內廠商評估及改善語言模型，以確保語言模型及AI應用能在不同場景下保持穩定及可靠，並滿足企業和使用者需求。

工研院量測技術發展中心執行長藍玉屏表示，隨著生成式AI滲透到各個領域，對AI模型進行可信任性的測試與評估至關重要，工研院為此打造針對語言模型提供評測工具開發和導入的AI測試實驗室。

為強化國際合作，工研院指出，與法國國家計量院（LNE）簽署合作協議，針對AI進行國際合作與技術交流，助力台灣AI評測技術接軌國際。（編輯：楊凱翔）1131029