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包容科技計畫 族語AI模型、印尼語台語雙向翻譯吸睛

2024/10/30 21:17（11/1 09:19 更新）
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（中央社記者張璦台北30日電）國科會「包容科技」計畫今天發表階段成果，有團隊開發具備印尼語、台語雙向翻譯功能的APP，助外籍看護與被照顧者順暢溝通，另有團隊開發全球首個太魯閣語料庫，研發族語AI模型，可用於文本翻譯、聊天機器人等，之後會將語料庫拓展到鄒族等更多原住民族。

國科會人文及社會科學研究發展處自2023年開始推動「以包容為導向之科技計畫」，擇定台灣未來10年可預見社會重要議題，透過適當科技引入，協助解決社會問題。國科會今天表示，計畫執行至今已達成階段性成果，部分成果可提供衛生福利部等相關部會做為政策參考與應用。

國科會並針對「科技嘉惠高齡及障礙者」、「AI促進語言轉譯及溝通」、「科技平台建構數位包容」等3大主軸，發布亮點成果。

在科技嘉惠高齡及障礙者方面，「長照互助喘息服務」透過科技盤點人力與資源，讓家庭照顧者、外籍看護工、中高齡就業者、新住民都能參與其中，充分運用假日閒置空間與人力。「高齡者行動力偵測」自台南左鎮公舘社區長照據點發起，為長者評估體能、復健追蹤和高齡衛教，提升生活品質。

「身心障礙者防災應變」運用地理資訊系統技術，分析坡地災害並進行分級，提出精確的災害風險指標，協助高風險區域進行防災整備策略規劃與模擬。團隊自地震頻仍的花蓮出發，向全台推廣，提升身心障礙者面對災害時的應變能力。

AI促進語言轉譯及溝通方面，「AI協助語言障礙者溝通」為語言障礙者開發ezTalk和Voice Bank等工具，幫助漸凍症及腦性麻痺患者與外界進行有效溝通。

「聽力障礙者溝通新科技」為突破聽障者的社會參與困境，開發多元溝通輔具，包含整合語音辨識與混合實境（MR）眼鏡，以及構音生成對抗網路架構，提升聽障者語音清晰度；同時，設計易讀圖文版APP，將資訊轉換為易於理解的圖文格式，並透過VR訓練提高其溝通技能，增強社會參與，也讓非聽障者更理解聽障群體需求。

「原住民族語言AI」為促進語言保存和推廣，避免AI時代有族群被邊緣化；團隊拜訪部落，開發全球首個太魯閣語料庫，研發族語AI模型，可用於文本翻譯、聊天機器人、語音合成等，之後會將語料庫拓展到鄒族等更多原住民族。

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「AI促進外籍看護工與被照顧者溝通」則是考慮台灣長期照護需求激增，更需仰賴外籍看護工，在近30萬社福移工中，印尼籍占約76%。團隊開發Kasih（卡水）APP，具備少見的印尼語及台語雙向翻譯功能，協助外籍看護與被照顧者更順暢地溝通。

科技平台建構數位包容方面，包含「社福機構送餐服務數位優化與轉型」一案，開發送餐個案管理系統、送餐APP、送餐APP後台和送餐地圖網站，並與社福機構合作，根據機構大小與資源不同設計3套送餐模式，優化配送路線和資源配置，協助機構數位轉型，確保使用者獲得適切的餐食服務。（編輯：林家嫻）1131030

#印尼語
#國科會
#台語
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