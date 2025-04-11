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Pixel 9a評測 專家：Google攻手機市場示範性產品

2025/4/11 13:37
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（中央社記者吳家豪台北11日電）Google Pixel 9a手機將於16日在台灣上市，3C科技專家率先取得實機評測後指出，Pixel 9a仍以提供市場上最低價的人工智慧（AI）中階旗艦機為目標，可與Google搜尋、Gmail等常用工具安全整合，是Google拓展Android手機市場的示範性產品。

Pixel 9a是Pixel A系列的第7代裝置，台灣的工程研發團隊高度參與開發，內建6.3吋Actua螢幕，支援120 Hz更新率，並搭載Google Tensor G4晶片、AI助理Gemini，雙後置鏡頭系統包括4800萬像素主鏡頭和1300萬像素超廣角鏡頭，電池續航力在一般使用情況下可超過30小時。

YouTube頻道「壹哥的科技生活」主編壹哥對中央社記者表示，Pixel 9a與上一代Pixel 8a相比，效能更好、電力更長，拍攝應用上也更多元，以新台幣1萬6490元的售價來看，Pixel 9a仍以提供市場上最低價的AI中階旗艦機為目標，讓消費者能以較少的預算買到最新款的AI手機。

壹哥指出，Pixel 9a使用者可以體驗到像是搜尋圈、聲音過濾、Gemini 2.0、Gemini Live、Gemini Video這些AI工具，但若與市場上其他中階旗艦機相比，像是三星Galaxy A53，Pixel 9a的AI功能並不新穎，只能看成是Google拓展Android手機市場的示範性產品。

不過，Pixel 9a搭載Google自研AI助理Gemini，仍具有一定程度的優勢。壹哥分析，Gemini AI的訓練模型特色，在於可以用自然語言對話的形式，同時理解和處理多種不同類型的資訊，像是理解圖像中的內容並生成相應的文字描述，或根據文字描述生成相應的圖像。

壹哥認為，Gemini AI的多模態處理能力，可以安全的與Google搜尋、Gmail、Google文件等用戶常用的工具整合在一起，例如可以要求Gemini幫忙快速搜尋及摘要一封信件，提升效率。

記者實際測試Pixel 9a，握感輕盈且配重均勻，背面主相機採平整化設計，可以平放在桌面，不會發生「翹翹板」的狀況。由於定位為中階機，正面螢幕邊框明顯比高階機款更粗，不過指紋解鎖和臉部解鎖都能在喚醒螢幕後瞬間完成，反應速度相當快。

最令記者有感的是AI助理Gemini有效整合Google各種服務和工具，例如可以要求Gemini摘要今天收到的Gmail信件、詢問台灣今天有什麼新聞，都能在5到10秒內迅速完成，還可以朗讀內容，形同「懶人包」高手。

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Gemini的圖像生成功能也讓記者驚艷，像是要求「畫一張站在棒球場打擊區揮棒的圖片，視線從本壘板後方看過去，天空下著毛毛雨」，系統會顯示正在透過圖像生成模型Imagen 3生成，同樣只需5到10秒就畫出一張寫實風格圖片。

雖然Pixel 9a少了長焦鏡頭、充電速度較慢，但無論拍照或電池續航力等大多數規格已能滿足日常生活所需，尤其內建Gemini更讓手機功能大大加分，不像過去中階手機市場往往淪為規格戰，現在只要AI模型做得好且持續更新，不必買到高階旗艦機也能享有AI帶來的便利性。（編輯：潘羿菁）1140411

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