Google投資近9000萬元 改善新竹頭前溪流域水質

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（中央社記者吳家豪台北10日電）Google今天宣布與新竹市政府及環境部合作，投入300萬美元（約新台幣8973萬元）協助改善頭前溪流域的水質與水量；另外也在彰化資助精準灌溉的計畫，為台灣打造更有韌性的集水環境。

Google亞太區資料中心公共事務經理尤傑正在官方部落格發表文章說，新竹市西側沿海地段的供水常因季節變化而不穩定，加上工業用水需求龐大，時常需要透過複雜的跨流域引水來穩定供水，這對廣泛區域的水資源安全造成影響。

為了因應這個挑戰，Google在頭前溪流域內受到民生污水嚴重污染的溪埔子排水區，資助一座「礫間接觸氧化處理」（Gravel Contact Oxidation Process，簡稱GCOP）的設施建置，預計在10年內每年處理超過4.5億加侖（約170萬公噸）的水量，相當於近1萬7000名台灣民眾的年度生活用水。

尤傑正表示，礫間接觸氧化處理是一種生態處理系統，利用礫石作為過濾介質來去除水中的污染物。這項計畫將提升頭前溪的水質與水量，強化河川的相互連結系統，同時促進集水區的整體健全和韌性。

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除了支援集水區品質提升的專案，尤傑正指出，Google也專注於水資源的永續利用。透過與台灣政府的合作，Google位於彰化的資料中心從2022年起轉換為100%工業用水進行冷卻，確保不占用民生用水。

尤傑正說，Google也與科技新創N-Drip合作，資助一項在彰化縣稻田安裝精準滴灌技術的試驗計畫。這種以重力為動力的滴灌系統，將取代傳統漫灌系統，有助於降低農業用水需求，協助農民節約用水。（編輯：楊凱翔）1140610