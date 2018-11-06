亞斯伯格兒堅持匠人精神 吳灌品木工賽奪金

18歲的吳灌品有亞斯伯格症，今年4月到勞動部勞動力發展署雲嘉南分署受訓家具木工，每天練習12小時，堅持「匠人精神」，順利拿到全國身心障礙者技能賽金牌。（吳灌品提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年11月6日

（中央社記者楊思瑞台南6日電）勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的身心障礙技能選手吳灌品，雖有亞斯伯格症，今年4月接受半年的家具木工訓練，因堅持「匠人精神」，順利拿到全國身心障礙者技能賽金牌。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署派出11人參加第1 5屆全國身心障礙者技能競賽，勇奪2金1銀3佳作。家具木工職類選手吳灌品密集練習半年，第一次比賽就打敗其他14名選手，勇奪金牌。

雲嘉南分署長柯呈枋今天受訪表示，18歲的吳灌品有亞斯伯格症，在文字及閱讀方面雖然較弱，不過手做及圖像能力卻很突出。今年4月到雲嘉南分署受訓家具木工，每天練習12小時，充分表現自己的優勢，順利參賽奪金。

吳灌品表示，奪金的那一刻馬上抱著指導老師周清添哭了，這是第一次受到肯定，真的很感動，謝謝老師不分日夜陪著他練習。

他說，自己很堅持「匠人精神」，每一個作品都要完美。不僅存錢買了各式刨刀、鑿刀及鋸子等約60件工具，還放在家中房間的專屬展示櫃，每天陪他睡覺，保養、放油、除溼等工作都不馬虎。

吳灌品說，這次比賽的作品珠寶盒，因為他手工精細，注意到細部修補、表面磨砂等細節，讓作品完美展現脫穎而出，也讓他在木作領域找到很大的信心。（編輯：陳政偉）1071106