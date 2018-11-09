謝立功10日辦大型造勢 新黨站台力挺

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）中國國民黨基隆市長參選人謝立功明天將在六合停車場舉辦大型造勢晚會，競選總部今天表示，新黨主席郁慕明、副主席李勝峰等人將到場站台力挺。

謝立功競選總部發布新聞稿指出，造勢活動分成兩階段，第一階段「揪愛功青年演唱會」從下午5時起到6時30分，邀請浪LIVE直播主歐文、雨璇、張寶、立兒&善羽擔任演唱嘉賓。

謝立功說，這幾位優秀年輕人都和基隆有淵源，他們和自己一樣，想為基隆這個美麗城市盡份心力，希望透過歌聲將心意傳給外界；另外，同樣登台演出的樂團Loading Story也備受期待，歡迎民眾前來共襄盛舉。

團隊表示，晚間6時30分過後，第二階段的「中國國民黨火力全開選前聯合造勢大會」緊接開始，由崇右熱舞社打頭陣演出，市議員、里長參選人將與貴賓上台聯合造勢。

除郁慕明、李勝峰外，團隊指出，前總統馬英九、新北市長朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋、前總統府副秘書長羅智強等人也將到場力挺，營造團結氣勢。

團隊表示，希望所有基隆市民前來共襄盛舉，聽音樂放鬆心情的同時，也能更深入認識謝立功及他對未來「幸福基隆、快樂市民」的規劃。（編輯：梁君棣）1071109