韓國來的嬌客 黑面琵鷺現身花蓮溪口

影片來源：花蓮野鳥學會提供

（中央社記者盧太城花蓮9日電）花蓮溪出海口近日出現4隻國際知名保育鳥類黑面琵鷺，其中一隻帶有腳環，確認是由韓國飛來過冬的嬌客。

經濟部水利署第九河川局副局長李榮富今天表示，近日接獲通報，花蓮溪口出現黑面琵鷺，於是邀請花蓮宜昌國小30名師生前往，配合實施環境教育，認識溪流生態。

李榮富表示，宜昌國小師生熱烈響應，除真實看到黑面琵鷺的驚喜外，更由九河局安排的專業講師，以跳脫課堂上死板板的文字及圖片精彩導覽，讓宜昌國小師生親自體驗，看到平常不會注意的溪畔及草叢裡有什麼樣的生物棲息著。

小朋友目睹黑面琵鷺，開心地說，「原來小河裡有這麼多生物」，長大後要好好保護河川，和河川做好朋友。

李榮富表示，根據鳥友的反映，目前僅發現4隻黑面琵鷺，其中1隻帶有腳環，確認是由韓國飛來過冬的嬌客，讓花蓮愛鳥人士興奮不已。

由於以往水利工程人員常被批評為「有知識的野蠻人」，只懂得考量防洪安全，往往忽略了生態的需求，李榮富說，如今在前瞻的水環境改善新思維下，讓河川以復育觀念代替硬梆梆的工程整治，重新找回原有河川生命力。（編輯：梁君棣）1071109