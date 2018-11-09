從樁腳買票追源頭 雲林查獲鄉代參選人涉賄

雲林檢方9日宣布查獲元長鄉陳姓鄉民代表參選人涉嫌行賄，法院以有勾串證人之虞裁定羈押禁見，查扣賄款新台幣15萬元，全案擴大偵辦中。（虎尾警分局提供）中央社記者葉子綱傳真 107年11月9日

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）雲林查賄小組從樁腳疑似買票追源頭，今天宣布查獲元長鄉一名鄉民代表參選人涉嫌行賄，法院裁定羈押禁見，查扣賄款新台幣15萬元，全案擴大偵辦中。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，檢察官指揮警調人員，偵辦元長鄉民代表陳姓參選人，涉嫌現金賄選拘提到案，並傳喚疑似收賄選民20多人，陳嫌以行賄罪嫌由法院裁定羈押禁見，部分選民到案後坦承收賄，自動繳回所得共15萬元，訊後請回。

虎尾警分局指出，雲林檢方接獲行賄情資指揮警調偵辦，10月29日帶回疑似收賄的蘇姓嫌疑人，10月31日帶回涉嫌行賄湯姓嫌疑人，2人羈押中，查賄小組循線追查，搜索並拘提陳姓鄉民代表參選人及疑似收賄選民20多人，其中20人坦承收賄，並繳回收受賄款。

黃怡華表示，陳姓鄉代參選人矢口否認行賄，檢方以涉嫌違反選舉罷免法行賄罪，嫌疑重大且有勾串證人之虞，檢方聲請羈押禁見，法院裁准，全案擴大偵辦中。（編輯：李亨山）1071109