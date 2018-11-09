最新民調領先對手 林佳龍：肯定台中進步

根據一份最新民調顯示，台中市長林佳龍（中）領先對手11個百分點。林佳龍9日受訪表示，這代表民眾肯定施政及花博，希望支持者有機會讓他繼續服務。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年11月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）九合一選舉進入倒數階段，各家民調陸續出爐，對於今天有民調顯示台中市長林佳龍領先對手11個百分點，林佳龍說，這表示民眾肯定施政及花博，希望支持者有機會讓他繼續服務。

根據三立新聞今天公布最新民調，現任台中市長林佳龍在支持度上以45%，勝過國民黨候選人盧秀燕的34%；看好度方面，林佳龍也以45.7%領先盧秀燕的26.4%。市民對林佳龍的施政滿意度57.9%，對舉辦花博的滿意度也高達63%。

對於這項民調結果，林佳龍上午受訪表示，各項民調都會參考，然而有部分支持者因為認定他會當選，因此投票意願可能相對比較低。由於民調顯示過半市民肯定施政與花博，因此他呼籲支持者用選票肯定台中的政績與進步，讓他有機會繼續為市民服務，引領大台中進步。

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，這項民調與內部民調穩定領先的趨勢一致，但仍會謹慎因應，同時以實際政績，訴求這4年來台中的改變與進步，有信心能贏得年底巿長大選。

林尚賢還說，這次花博順利開幕，多國貴賓、代表親自前來參加晚會，讓台中城市躍上國際舞台，所有市民也共享城市光榮感，感謝市民的肯定。（編輯：唐聲揚）1071109