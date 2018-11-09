選戰逼近 陳歐珀：宜蘭綠營整合已無問題

（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀今天接受電台訪問時強調，這次縣長選舉，宜蘭綠營在整合上已無問題，在選舉最後關頭，因他還是要持續服務地方，也不會辭去區域立委來拉抬選情。

陳歐珀上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪。周玉蔻針對近來宜蘭選情發展、中國國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙過去背景及論述能力，詢問他的看法。

陳歐珀在受訪時提出相關問題質疑林姿妙，像是能否做好危機處理及具有治理的能力、是否能清楚說明她複雜的政商關係等，這些能力關乎能否適任宜蘭縣長。

陳歐珀說，他積極邀請林姿妙公開辯論至今已有兩個多月，仍毫無消息，認為對手在迴避問題，希望林姿妙還是要出來公開辯論，畢竟辯論就是參選人負責任的態度，對於宜蘭願景要向選民說清楚。

至於先前外傳宜蘭縣代理縣長陳金德與他不合，宜蘭綠營在選舉整合上有問題，陳歐珀也表示，現在陳金德已經積極為他輔選，他與陳金德兩人已是命運共同體，整合上沒有問題。

陳歐珀分析，這次宜蘭五合一選舉投票率會較高，也對他的選情比較有利。此外，他身為民意代表，現在宜蘭還有很多事情需要他處理與協助，因此，在選舉最後關頭，不會辭去區域立委來拉抬選情。

針對陳歐珀提出公開辯論的要求，林姿妙競選總部重申，在民主進步黨及陳歐珀未停止所有的負面選舉手法前，林姿妙不會接受任何型態的辯論，宜蘭縣需要的是團結，不需要衝突、不需要分裂、不需要對立、更不可以製造仇恨，相信選民不喜歡抹黑的選舉。（編輯：梁君棣）1071109