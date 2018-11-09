遭指太陽能發電出賣雲林 雲林縣府：歡迎檢視

（中央社記者王承中、葉子綱、江明晏台北9日電）國民黨雲林縣長參選人張麗善總部發言人周柏吟今天說，雲林縣長李進勇不發展雲林台西工業區，1100公頃土地全鋪設太陽光電板，美其名是做綠能，卻出賣雲林未來發展的基地。

李進勇幕僚張凱傑說，雲林縣政府配合中央綠能政策，推動乾淨能源，翻轉過去荒廢的台西工業區，任何推動方案，依法行政且公開透明，歡迎檢視。

中國國民黨立法院黨團副書記長柯志恩、以核養綠公投領銜人黃士修及周柏吟今天在立法院召開「綠能荒腔走板，地方配合掏空」記者會。

周柏吟表示，雲林台西工業區1100公頃工業用地，在李進勇什麼都不說、不發展的情況下，現在要拿來全部鋪設太陽光電板做綠能，美其名是做綠能專區，但是沒有生產力、沒有人才、沒有資金引入，出賣雲林未來二十年發展工商業的最好基地。

周柏吟說，雲林縣副縣長丁彥哲的哥哥丁彥致在中華電信關係企業的中華投資擔任總經理，為配合中央綠能政策，賣掉金雞母中華精測150萬股的股票，拿去投資在雲林承包大多數太陽光電板的雲豹公司，質疑丁彥哲兄弟聯手出賣雲林鄉親的未來及中華電愛信的利益，李進勇與丁彥哲應說清楚與雲豹公司的關係。

張凱傑表示，綠能產業發展是世界趨勢，雲林有得天獨厚的陽光照射發展條件，雲林縣政府積極推動太陽能發電，並朝向推動清新家園目標。

張凱傑說，丁彥致是雲林子弟，本於回饋鄉土心情，積極招商引資回到雲林，反觀張麗善批評雲林又窮又髒，卻投資台北、設廠中國，面對質疑不自我檢討，更逃避社會質疑。

中華電信表示，中華投資並未對雲豹公司做任何投資討論，未來也沒有投資規劃。（編輯：蘇龍麒）1071109