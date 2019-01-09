彰縣預算不足 國中小校園保全恐取消

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣長王惠美拜訪議員時透露，縣府預算不足，原本國中小學聘請的保全可能取消，縣府教育處解釋，預算沒有編經費聘保全，但前彰化縣長魏明谷說有留4000萬元可請保全到3月。

王惠美在拜訪民主進步黨籍彰化縣議員賴清美時，賴清美當場向王惠美陳情指外傳縣府預算不足，前任縣長魏明谷推動的全縣國中小學校校有保全政策可能取消，王惠美則向賴清美說明，縣府財政吃緊，保全可能取消。

彰化縣政府教育處長陳逸玲說，去年底通過的縣府預算沒有校園保全項目，沒有經費聘請保全，不過考量校園安全，先從教育基金去年年底結餘款撥新台幣1000萬元，支應一月份聘請保全費用，目前考慮先盤點校園人力，改以工友或志工負責校園安全工作。

不過，前彰化縣長魏明谷在臉書粉絲專頁上說，他卸任前有編列校園保全經費，他解釋，校園保全經費一年都分4次撥付，108年需要的經費已經在預算和教育發展基金先預留4000萬元，如果他能連任，會在3月辦理追加減預算時把經費編足，不是一毛錢都沒有編。

魏明谷指出，如果新縣長要延續校校有保全政策，可以在辦理追加減預算時把經費編足，他以自己剛接任縣長時為例說明，當時縣長卓伯源只編半年校園免費營養午餐經費，他上任後認為有必要，因此在辦理追加減預算時，也把經費補足。

針對魏明谷說法，陳逸玲回應，地方發展教育基金所編預算是教育處學管科28校30人的臨時人力經費與學校工友遇缺不補時的校園清潔費用，科目都不是校園保全。（編輯：翁翠萍）1080109