木雕家維妙呈現楊志良公事包 內藏秘密首揭露

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）木雕藝術家楊北辰以前衛生署長楊志良的公事包為創作題材，維妙維肖呈現皮質公事包樣貌與楊志良平常使用狀況，創作前詢問對方，更意外首度揭露原來公事包內一直裝著辭職書。

毓繡美術館今年第一檔展覽「沉靜蒼茫：從記憶走向歷史－楊北辰個展」，極度擬真的木雕作品呈現楊志良的公事包、催生西螺大橋的本土重要政治家李應鏜的波士頓包、古籍書冊，還有「記憶物件系列」木雕皮衣、皮鞋、皮包等與楊北辰有緊密情感連結的作品。

楊北辰耗費一年時間雕刻楊志良的公事包，包上扣環、背帶、拉鍊、縫線等細節都非常精細，就連皮革舊化情況與摺痕都真實呈現；若不仔細觀察，很難看出眼前皮製公事包竟是木雕，楊北辰說，最辛苦是雕刻縫線，每次耗費數小時只雕完一針，總覺得完工遙遙無期。

楊志良曾將舊公事包捐出做公益拍賣，由鴻海董事長郭台銘以新台幣500萬元標下，再贈還楊志良。根據作品介紹，楊北辰準備一本附上名片的作品集、一封誠懇手寫書信交給楊志良，詢問能否借公事包當創作題材，打動楊志良，而決定出借一年，並親自帶著公事包到訪楊北辰工作室。

楊北辰為求精準還原公事包使用情形，曾詢問楊志良的祕書公事包經常樣態如何？是立放還是躺放？是否裝滿文件讓公事包沉重鼓滿？結果楊志良的祕書回答：「經常像空空的」，一旁楊志良不認同，立刻糾正說：「裡面可是一直裝著那封我早就準備好的辭職書。」

楊北辰今天說，楊志良不曾向外界透露公事包總是放著辭職信，到立法院備詢也是如此；楊北辰認為，楊志良、李應鏜都是對台灣發展有重大貢獻的人物，他只是透過作品傳達一段記憶、一段歷史。（編輯：陳政偉）1080111