外銷國產百合 中市府推獎勵計畫

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市政府推出拓展百合國外市場輸銷計畫，全國貿易商、農會及合作社場只要向台中農民收購台中市轄內生產的百合並外銷，可依實際出口量申請補助，期盼一起行銷台中百合。

台中市農業局今天發布新聞稿表示，台中市百合種植面積約202公頃，年產量達4100萬支，約佔全台產量58%，百合主要產區為后里、新社、外埔、神岡及石岡等地區，以往配合年節需求調節產期，今年氣候溫暖，百合提前盛開。

農業局指出，為照顧農民收益並舒緩國內市場供需壓力，鼓勵全國貿易商、農會、農民團體及合作社場協助拓展台中百合市場通路，市府推出「台中市拓展百合國外市場輸銷計畫」。

只要向台中農民收購於台中市轄內生產的百合並外銷，除補助貿易商百合包裝資材、運費每支各新台幣6元，農民生產端每支也可獲10元補助，今年計畫目標外銷量為20萬支，期盼將台中的優質百合行銷至海外。（編輯：管中維）1080113