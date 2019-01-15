金門長者提前圍爐 民團助修繕居家過好年

華山基金會15日在金沙鎮西園許阿嬤的古厝，為8位老人家準備豐盛年菜，提前圍爐慶春節。金沙鎮長吳有家（後中白衣者）、縣議員李應文（後中左）等人陪伴長輩共餐。中央社記者黃慧敏攝 108年1月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）在金門縣述美國小學童歡樂歌聲中，8位金沙鎮長輩今天提前圍爐，享用團圓年菜。屋主許阿嬤說，多謝大家的幫忙，解決屋頂漏水的困擾；周阿嬤感謝華山為他們準備溫馨年菜。

87歲中度失能的黃阿公與許阿嬤，倆老未有子嗣，長期借住在屋頂破洞、漏水的古厝中；冬天東北季風颳起，冷冽刺骨，經華山基金會和金門縣議員李應文協助下，為倆老修繕房屋，改善居家環境。

春節將至，為讓弱勢長輩在過節期間，感受社會大眾的關懷，華山基金會安排在黃阿公與許阿嬤修繕過後的古厝，邀請其他獨老一起來共餐。用餐前並為古厝貼上春聯，讓古厝洋溢年節氣氛。

華山為老人家準備的年菜含3菜一湯和3年貨。其中有國宴宜蘭西魯肉、養氣人蔘菇松露雞湯、團圓富貴粉蒸肉、香腸、歡樂喜糖等，豐盛美味。李應文、縣府秘書陳志強、金沙鎮長吳有家、金門縣警察局金湖分局長張文峰、金沙分駐所副所長董連第等人還獻出上菜秀，炒熱現場氣氛。

不過，老人家看了滿桌的菜，卻遲遲未動手，讓主持人提醒老人家「菜是用吃的，不是用看的」，增添現場的歡樂。而餐飲業出身的吳有家為長者拌麵分食，不但展現專業，也讓老人家感到貼心不已。

許阿嬤說，多謝大家的幫忙，解決屋頂漏水的困擾。周阿嬤感謝華山為他們準備的團圓飯，整顆心都溫暖了起來；她還說，華山工作人員常打電話來關心，有時也會開車載他們到處遊玩，很感謝。

華山基金會提供的年菜加上春節禮品，全部只要新台幣600元。基金會高雄市澎金區縣站長陳柏樺說，金門地區共設有2個天使站，服務170位弱勢長輩，年菜已完成募集，但長期服務經費缺4成，每位老人家日常照顧費用每月1250元，希望民眾踴躍捐輸。（編輯：陳政偉）1080115

華山基金會15日在金沙鎮許阿嬤古厝，與8位老人家提前圍爐慶春節。餐飲業出身的金沙鎮長吳有家（左）為長者拌麵分食，展現專業之餘，也讓老人家感到貼心不已。中央社記者黃慧敏攝 108年1月15日

為了讓弱勢長輩在過節期間，感受社會大眾的關懷，華山基金會邀請獨老一起共餐，8位金沙鎮長輩15日提前圍爐，並在金門縣述美國小學童歡樂歌聲中，享用團圓年菜。中央社記者黃慧敏攝 108年1月15日