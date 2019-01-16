澎湖創客激出火花 海廢品再利用展百餘件作品

（中央社澎湖縣16日電）勞動部高屏澎東分署舉辦「創意‧印記」活動，在地10餘位創客今天在澎湖創客基地聯合展出，利用海廢品、漂流木、浮球等物所創作的百餘件精緻作品，現場還有絹印體驗讓民眾一同創作。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦「創意‧印記」創造幸福對話，今天由勞動力發展署長黃秋桂、勞動力發展署高屏澎東分署長程泰運、立委楊曜等人，在澎湖創客基地「產官學創」跨界對話；澎湖在地創客將海洋廢棄物品再利用，發揮巧思創意，創作出各式藝品、飾品。

「創意‧印記」今天還展示有創客學員木製吊飾、玻璃瓶罐創意杯子、海洋生物造型布織品、漂流木及浮球裝置藝術等百餘件作品，琳瑯滿目。

黃秋桂對於石雕吉祥豬與玻璃瓶罐創作的茶杯等創意，讚譽有加且愛不釋手，捧著吉祥豬說，期盼今年「諸事吉祥」。現場還安排有絹印體驗，讓民眾一起進行創作體驗。

程泰運表示，「澎湖創客基地」在立委楊曜的爭取下，去年10月在國立澎湖高級海事水產職業學校創設，提供給澎湖創意工作者進行各種創作，共創共榮、共生、共享、共好、共有的循環經濟。（編輯：陳政偉）1080116