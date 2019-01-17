鬧血荒 捐血主靠中年人苦撐

（中央社記者盧太城台東縣17日電）春節期間各地庫存血量易不足，台東捐血站主任江宜勳今天指出，南部估尚缺2000袋血，目前捐血民眾以40至50歲為主力，呼籲年輕人踴躍捐血。

鬧血荒，台東街上、路口最近掛了許多「缺血」招牌，還有身障者騎著摩托車深入巷弄宣導、傳達缺血訊息，號召民眾捐血。

江宜勳表示，冬季天冷民眾捐血意願原本比其它季節低，今年缺血情況比往年嚴重，又將碰上9天的春節假期，目前負責南部3縣市及台東的高雄捐血中心，預估春節期間尚缺2000袋的血，尤其是O型血最需要。

江宜勳指出，這幾天台東捐血站全力衝刺，和縣內社團合作，在1月的每個例假日都安排捐血活動，提供優質禮品，提高民眾捐血意願。

他說，除了辦活動，還與社團法人台東縣身心障礙者保護協會合作，由身障者騎著機車在人口密集的台東市區，穿梭巷弄宣傳，效果不錯，也提供身障者工作機會。

不過，江宜勳表示，他發現捐血民眾大部分是40歲至50歲年為主，年輕人不多，而過了65歲以後就不能捐血了。中年人因有經歷過缺血、找不到血的年代，但是年輕人沒有經歷過缺血的痛苦世代，比較無法感受到缺血的嚴重，沒有想到要捐血，因此，呼籲年輕人出來捐血。（編輯：戴光育）1080117