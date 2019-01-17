只募到2/3捐款 屏東獨居老人過年雞湯照送

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東縣政府和屏東基督教醫院合辦的過年送雞湯給獨居老人活動，今年邁入第17年，雖然至今只募到2/3捐款，但活動今天仍如期舉行，將在一週內將雞湯送給全縣3110名獨居老人。

雞湯送暖車隊在屏東縣長潘孟安、屏基醫院院長余廣亮等人率領下出發，潘孟安與余廣亮送出第一份雞湯給屏東市78歲的楊姓老婦人，她接受居家服務及裝設杏林守護天使緊急救援通報系統已經9年，她說，這樣已經很好了，很幸運，都遇到好人來關心幫忙。

潘孟安說，送雞湯雖不能讓長輩溫暖一整年，但這份暖心卻能讓長輩們在過年時倍感溫暖，更重要的是透過送雞湯訪視獨居老人們，落實縣府推動的「分級服務計畫」。

余廣亮表示，今年送雞湯活動需要新台幣155萬元，至今只募到約2/3近百萬元，為使活動不斷炊，不足款將從屏基的獨居老人基金撥款支應，長輩的笑容，是支持「雞湯送暖」連辦17年最大的動力。

送雞湯活動將借助7-ELEVEN物流優勢，把雞湯先配送至各鄉鎮社區據點，再由各鄉鎮公所、社區發展協會及中華郵政屏東郵局動員志工，挨家挨戶將雞湯送到老人家手中。

屏基醫院表示，屏東縣截至去年底65歲以上老人13萬6270人，佔全縣人口16.5%，其中每百位就有2位老人是獨自居住，今年送雞湯服務的獨居老人3110人，比去年多了92人。

屏東縣多數社福機構今年的歲末愛心活動，募款狀況都不佳，由創世、華山和人安基金會合辦的寒士尾牙活動屏東市區至今認桌數不到5成，去年同期的認桌數達8成，創世表示，小額捐款變少了。包括屏基醫院在內的社福單位都盼望社會愛心加持，「一塊錢投7-11募款零錢箱」不嫌少。（編輯：陳俊碩）1080117