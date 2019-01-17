這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因
科技

罕見巨大自轉冰盤現蹤美國 科學家揭形成原因

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局
國際

政黨惡鬥加民粹訴求 美英老牌民主國同陷困局

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請
國際

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請

味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂
運動

味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

只募到2/3捐款 屏東獨居老人過年雞湯照送

最新更新：2019/01/17 16:51
屏東縣政府和屏東基督教醫院等單位合辦「雞湯送暖，天使傳愛」獨居老人歲末關懷活動，屏東縣長潘孟安（前中）17日與屏基院長余廣亮（前左2）等人率隊出發送湯。中央社記者郭芷瑄攝　108年1月17日
屏東縣政府和屏東基督教醫院等單位合辦「雞湯送暖，天使傳愛」獨居老人歲末關懷活動，屏東縣長潘孟安（前中）17日與屏基院長余廣亮（前左2）等人率隊出發送湯。中央社記者郭芷瑄攝　108年1月17日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣17日電）屏東縣政府和屏東基督教醫院合辦的過年送雞湯給獨居老人活動，今年邁入第17年，雖然至今只募到2/3捐款，但活動今天仍如期舉行，將在一週內將雞湯送給全縣3110名獨居老人。

雞湯送暖車隊在屏東縣長潘孟安、屏基醫院院長余廣亮等人率領下出發，潘孟安與余廣亮送出第一份雞湯給屏東市78歲的楊姓老婦人，她接受居家服務及裝設杏林守護天使緊急救援通報系統已經9年，她說，這樣已經很好了，很幸運，都遇到好人來關心幫忙。

潘孟安說，送雞湯雖不能讓長輩溫暖一整年，但這份暖心卻能讓長輩們在過年時倍感溫暖，更重要的是透過送雞湯訪視獨居老人們，落實縣府推動的「分級服務計畫」。

余廣亮表示，今年送雞湯活動需要新台幣155萬元，至今只募到約2/3近百萬元，為使活動不斷炊，不足款將從屏基的獨居老人基金撥款支應，長輩的笑容，是支持「雞湯送暖」連辦17年最大的動力。

送雞湯活動將借助7-ELEVEN物流優勢，把雞湯先配送至各鄉鎮社區據點，再由各鄉鎮公所、社區發展協會及中華郵政屏東郵局動員志工，挨家挨戶將雞湯送到老人家手中。

屏基醫院表示，屏東縣截至去年底65歲以上老人13萬6270人，佔全縣人口16.5%，其中每百位就有2位老人是獨自居住，今年送雞湯服務的獨居老人3110人，比去年多了92人。

屏東縣多數社福機構今年的歲末愛心活動，募款狀況都不佳，由創世、華山和人安基金會合辦的寒士尾牙活動屏東市區至今認桌數不到5成，去年同期的認桌數達8成，創世表示，小額捐款變少了。包括屏基醫院在內的社福單位都盼望社會愛心加持，「一塊錢投7-11募款零錢箱」不嫌少。（編輯：陳俊碩）1080117

屏東縣「雞湯送暖，天使傳愛」獨居老人歲末關懷活動17日從屏東火車站前起跑，縣長潘孟安（右）與屏東基督教醫院院長余廣亮（左）親自送出第一份雞湯給楊姓婦人。中央社記者郭芷瑄攝　108年1月17日
屏東縣「雞湯送暖，天使傳愛」獨居老人歲末關懷活動17日從屏東火車站前起跑，縣長潘孟安（右）與屏東基督教醫院院長余廣亮（左）親自送出第一份雞湯給楊姓婦人。中央社記者郭芷瑄攝　108年1月17日
地機族