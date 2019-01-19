夜宿育幼院送暖 韓國瑜:讓孩子知道並不孤獨

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄市長韓國瑜今晚帶著很多禮物到永安兒童之家夜宿送暖。他自認很會說故事、唱兒歌，可以和院童打成一片，也希望和院童聊聊求學、就業，讓孩子知道他們並不孤獨。

韓國瑜在市長選舉期間承諾每個月到不同領域職業別家庭夜宿，好了解民情。今晚由市府新聞局、勞工局、社會局等局處首長陪同走訪大寮區永安兒童之家傾聽院童心聲。

韓國瑜晚間8時多抵兒童之家，他受訪表示，自己會講故事，也會唱兒歌，一定可以和孩子們打成一片，了解他們有何苦悶或不如意，不見得有共鳴，至少給他們溫暖，要讓孩子知道他們並不孤獨。

韓國瑜說，住這裡過夜還要傾聽院童在沒父母陪下的成長歷程，了解一下他們在就業、求學食衣住行方面有何需要，以及政府可以協助他們什麼。

韓國瑜帶來很多禮物要送院童，有玩偶、水果和紅包等。被問到希望院童怎麼稱呼他，他說，都可以，不介意小朋友叫他「禿頭伯伯」或「光頭叔叔」。

韓國瑜今晚將夜宿院內，明天一早將與院童共進早餐。他也提到下次想到漁村不管漁港或養殖戶夜宿，個人比較屬意永安區。

由於院生都為保護個案，依兒童及少年福利與權益保障法規定，不得有相關識別曝光，因此韓國瑜入院後不開放媒體入內採訪拍攝。

高市府社會局副局長葉玉如說，有院童得知市長將夜宿兒童之家滿心期待，還有高職烘焙科院童手做千層派，還打算要沖咖啡和韓國瑜分享。她表示，院童多來自受虐、疏忽照顧、變故等因素的家庭，由社會委託代為照顧的個案。

位於大寮區的財團法人高雄市私立永安兒童之家目前有34名院童，年齡從2歲到18歲，其中就讀國中、高中及大學者共22人；這些大孩子們即將在未來一兩年後面臨獨立，因此院方培養孩子自立生活與職業潛能，就需要及早準備、向下紮根，以因應進入社會的生活適應。；院方曾獲民國107年兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑優等。(編輯:孫承武)1080119