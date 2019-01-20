北市立委補選政見發表會 5人全出席爭取支持

（中央社記者梁珮綺台北20日電）台北市立委補選電視政見發表會今天登場，5名候選人皆出席；民進黨何志偉訴求「拚經濟、好生活」；國民黨陳炳甫要推動降低自住房屋稅；無黨籍陳思宇強調超越藍綠。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選將於27日舉行，台北市選舉委員會下午在中影八德大樓舉辦政見發表會，按照流程，5人在下午1時30分報到，1時40分抽籤決定發言順序，2時開始政見發表，每位候選人發言時間為15分鐘。

發言依序為2號何志偉、3號無黨籍王奕凱、4號陳炳甫、5號陳思宇、1號無黨籍陳源奇。

何志偉訴求「拚經濟、好生活」，強調自己曾任8年市議員，也是唯一主打政績與政見牌的候選人，且他在地出身，對在地知之甚詳。他的選舉主軸是水岸經濟、老社區新經濟、長照經濟、廟口經濟。

何志偉說，水岸經濟是串連水岸資源，像是打造河岸親子特色公園，申請舉辦龍舟與划水國際賽事，以及結合藍色公路、自行車道、人行步道等成立親水路線。

老社區新經濟則是串連產業、交通、文化等3主軸；長照經濟是他對長者的承諾，致力把士林、大同及周圍區域變成養老天堂，成為長照經濟示範區；廟口經濟就是讓文化底蘊導入設計與創新，提升庶民經濟產值。

王奕凱說，他參選目的是建立關鍵少數派聲音、改變選舉文化、倡議台灣改革關鍵議題；陳源奇在發表政見時「募款」，唸出自己的帳戶號碼，一度被要求暫停，不得繼續。

陳炳甫說，若他進入立法院，將推動都市更新，要求調降單一自住房屋稅，以及推動公托與公幼普及化，國民義務向下延伸至5歲，並整合長照資源，他說，迪化街每年販售年貨的營業額下降，主因是交通不便，他會積極推動民生汐止線，促進地方繁榮。

此外，他也將推落實體育改革，修正公投法，以及推動電子投票入法。

陳思宇主打觀光以及超越藍綠，並質疑何志偉與陳炳甫的政見，她說，她曾是觀光局長，將把台北經驗帶進國會，將把大龍峒、大稻埕打造文化雙子星，並會讓公家帶著民間跑，透過在地化、產業化、國際化，讓在地商家賺大錢。

她也提出壯遊補助年齡放寬限制、督促中央加速審議社子島開發計畫、兒少保護及推動雙語教育等政見。

最後，她批評陳炳甫，指陳炳甫已選上市議員，當登記立委補選時，就已對不起選民；而何志偉的水岸經濟政見，前立委姚文智在8年前就已提過，「至今有何改變？」（編輯：李錫璋）1080120