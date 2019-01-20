消防節提升救災能量 北市消攜手業者合作

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市消防局歡慶119消防節，今天和信義商圈業者簽署防災合作備忘錄，盼提升救災能量；同時首度和樂高公司跨界合作，不少樂高迷看到樂高城更是羨慕，直呼好想帶回家。

北市消今天在台北市信義區香堤大道舉辦「從心開始防災樂、安居永續幸福城」119防災宣導活動。

為推動政府部門與企業協力防災，提升台北市政府防救災能量，消防局指出，藉由消防節這個重要日子，由信義區公所率先結合信義商圈8家業者，針對防災工作進行合作。

其中，包括BELLAVITA購物中心、台北101購物中心、吸引力生活事業股份有限公司（ATT 4 FUN）、建鑫開發股份有限公司（NEO19）、統一百華股份有限公司、新光三越百貨股份有限公司信義分公司、誠品生活信義店和微風集團等。

北市消指出，現場活動也推出各式防火、防災宣導攤位、消防小尖兵競技大賽、消防人員說唱大賽及舞台表演節目等，盼透過防災活動，讓民眾學習自我保護的求生技巧。

同時，這次活動也首度和國際品牌大廠樂高公司跨界合作，14歲以下小朋友只要現場完成動手組裝挑戰，即可將樂高消防車帶回家。（編輯：方沛清）1080120