沈智慧團結大會 中彰苗首長站台力挺

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市立法委員補選前最後一個黃金週日，國民黨立委候選人沈智慧今天舉辦團結大會，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌及立委江啟臣、顏寬恒都來站台力挺。

沈智慧黃金週團結大會下午在北屯區南興宮廟埕舉行，由台中市副市長楊瓊瓔及立委許淑華主持，國民黨展現團結氣勢，盧秀燕、王惠美及徐耀昌都到場站台力挺，江啟臣、顏寬恒及台中市議員張瀞分、陳政顯、李麗華、李中、楊正中等多人也到場支持。

王惠美指出，今天是選前最後黃金週，下週日就要選舉，這是一個關鍵，國民黨原本只剩34席，扣掉選上縣市長的只剩31席，每席補選立委都很重要，需要有經驗的人馬上接手，為新上任的縣市長做後盾。

江啟臣表示，距離投票只剩約一週，希望下週日大家可以一起到沈智慧的競選總部宣布當選，也請大家幫忙在網路上拉票。顏寬恒則籲請大家讓沈智慧高票當選，為2020大選努力。

徐耀昌說，他早期與沈智慧共事過幾屆立委，上屆苗栗縣長選舉他獲國民黨提名當選，這屆又順利連任成功，沈智慧這次抽到4號，一定跟他一樣勢如破竹，沈智慧值得他站台，一定會是好立委。

盧秀燕籲請大家下週日一定要出來投票，北北屯區選區是台中市最大的立委選區，沈智慧一直在地深耕，一定要給深耕台中的沈智慧一個公道，且沈智慧曾做過6屆立委，有能力、有經驗，選舉要選老將，才能馬上上手，不用從頭學習，大台中共有8席立委，綠營有5席，就不能制衡，只有讓沈智慧當選才有制衡效果。（編輯：翁翠萍）1080120