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離岸風電卡關 王惠美：地方無權決定

最新更新：2019/01/21 16:02

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）媒體報導彰化縣長王惠美因外界指離岸風電被彰化縣「卡關」而怒轟中央，王惠美今天說，這本來就是中央權限，她又不是經濟部長，如果經濟部要派人來拜訪，她持「開放態度」。

王惠美的幕僚也說，中央如果依權限直接發給業者籌設許可，縣政府也不會有意見，對於離岸風電相關建設有關需要地方審核的部分，縣府也會依法核發建照。

王惠美日前接受中國時報專訪，針對彰化縣外海風場被視為風力發電絕佳地點，因彰化縣政府遲未發出複審同意函因而「卡關」的議題，答覆時反問媒體，「我何時變這麼偉大」，還忍不住拍桌。

針對離岸風電議題，王惠美今天回應指出，接受專訪時沒有「拍桌」，都是媒體亂寫。本來縣府就無法決定躉購費率，而前縣長魏明谷早在去年9月就發出同意書；其實，核發籌設許可的權限，本來就不在沒有權利說「YES」或「NO」的彰化縣政府身上。

王惠美說她不排斥綠能，但發展綠能要兼顧生態環保和國安等多個層面，政策不能躁進，中央的能源政策要有自己的方向；對於經濟部能源局長林全能說要來拜訪縣長，王惠美說「大家都是老朋友」，見面有什麼關係，對於中央派官員來溝通，她「持開放態度」。

王惠美重申，核發籌設許可本來就是中央的職權，，但大家都要她表態，「她又不是經濟部長」。她以深澳電廠為例，中央還不是自己就通過了，縣政府強調的是依法行政，一切以縣民福址為先。

彰化縣政府綠能暨經濟發展處代處長劉玉平也指出，經濟部如果核發籌設許可，後續相關工程的建照核發，縣府都會依法行政。（編輯：翁翠萍）1080121

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