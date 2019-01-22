年關將近 金門警方防搶圍捕演練

金門縣警察局金城分局22日在銀行實施防搶圍捕演練，現場模擬兩名歹徒假冒銀行開春舞獅團人員拜年，趁著保全、行員忙於服務之際，開槍行搶。警方獲報後立即圍捕。中央社記者黃慧敏攝 108年1月22日

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣警察局今天傍晚在銀行進行防搶圍捕演練，現場模擬歹徒假冒開春舞獅團人員到銀行拜年時行搶，在搶得現鈔後開車逃逸。警方獲報後立即圍捕，以優勢警力迅速制伏歹徒。

金門縣警局金城分局長郝心誠表示，防搶演練的歹徒利用舞獅為幌子，混入銀行，趁著行員和保全忙碌之際開槍行搶，提醒民眾在年節歡樂氣氛時，不要掉以輕心。

他說，年關將近，民眾有大量資金需求，金融機關成為歹徒覬覦的目標，今天防搶演練是提醒民眾注意提領現金時要注意安全，尤其年節氣氛讓人放鬆，很容易未注意身邊可疑人物。

警方傍晚在金城鎮永豐銀行實施防搶圍捕演練，現場模擬2名歹徒假冒銀行開春舞獅團人員拜年，開槍行搶，在搶得現鈔後，一人開車逃逸，另一名遭到銀行辦事的休假員警壓制。警方接獲通報後迅速到現場，將歹徒圍捕到案。（編輯:黃世雅、孫承武）1080122