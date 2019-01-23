陳炳甫士林區車隊掃街 周錫瑋陪同尋求支持

（中央社記者蕭博文台北23日電）台北市立委補選國民黨籍候選人陳炳甫今天在前台北縣長周錫瑋陪同下，以車隊在士林區掃街拜票。陳炳甫說，可以預期補選投票率較低，因此要鼓勵選民為了下一代踴躍出來投票。

陳炳甫今天上午掃街前接受媒體聯訪，被問到昨天與高雄市長韓國瑜會面時談了什麼，陳炳甫說，主要是向韓國瑜請益面對選舉的抹黑造謠時如何處之泰然。

媒體問到，外界視他與陳思宇分別是韓國瑜及台北市長柯文哲的代理人，是否上演柯韓對決，陳炳甫則認為，感謝幫忙輔選的人，但選舉還是要回到候選人本身，就像餐廳生意好不好，料理才是重點。

陳炳甫還表示，這場選舉已經不是他個人的選舉，也不是藍綠對決，而是關係到國家社會與下一代的幸福，希望選民為了下一代能踴躍出來投票。

周錫瑋則表示，民進黨在立法院已經這麼糟，還要多一席立法委員嗎，選舉應該有民主氣度，老百姓之所以喜歡韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，就是喜歡和和氣氣、誠實、不攻擊人的選舉。

談到柯韓對決，周錫瑋說，柯文哲已經輸給韓國瑜太多了吧，韓國瑜在新媒體的努力大概已經超過柯文哲，而且韓國瑜帶動全國風潮，柯文哲已經落伍了。他還說，柯文哲現在是在抄襲韓國瑜，而韓國瑜還可以繼續熱下去。

台北市第2選區立委補選27日投票，競爭者包括民主進步黨候選人何志偉、中國國民黨候選人陳炳甫、代表「柯家軍」的候選人陳思宇等5人。（編輯：方沛清）1080123