春節連假計程車收費加價 中市3國語言宣導

台中市交通局表示，自2月1日凌晨零時起至10日24時止，中市將實施春節計程車運價加成措施，期間內每趟次加收新台幣50元，自動計入車資；交通局也已印製中、英、日等國語言的收費說明貼紙供計程車張貼。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）春節連假台中市區公車服務不打烊，計程車收費從2月1日起到10日實施春節費率，每趟次加收50元，台中市交通局今天表示，已印製中、英、日等語言的收費說明貼紙供計程車張貼。

春節連假即將到來，台中市春節期間市區公車照常服務，2月4日（除夕）至10日（初六）公車班次適度調整，但首班及末班車維持原核定假日時刻發車。

在計程車收費部分，台中市政府交通局長葉昭甫表示，台中市自2月1日凌晨零時起至10日24時止實施春節計程車運價加成措施，期間內每趟次加收新台幣50元自動計入車資，所有計程車已全面換新表。

葉昭甫指出，春節費率期間搭乘計程車時，乘客需依計費表跳表金額支付車資，計程車也需使用新式計費表內建功能選取春節加成；如未選取春節加成鍵者，僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。乘客只要支付計費表上所顯示的車資，避免計費表顯示車資後又額外加收費用產生爭議。

為避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，葉昭甫說，交通局已印製中、英、日等國語言的收費說明貼紙，並發放至台中市計程車公會、合作社等，供計程車駕駛索取並張貼於車內明顯處。交通局也請公會加強宣導，提升春節期間服務品質。

葉昭甫也鼓勵民眾多多使用大眾運輸，以改善熱門景點的聯外與周邊道路交通壅塞，他表示，行經鐵、公路場站、機場、名勝古蹟及風景遊憩區的各線公車，將機動調配班次，例如為便利民眾前往高美濕地及海線地區遊玩，行駛優化公車專用道的309路及310路公車於春節期間將維持原核定班次行駛。（編輯：吳佳穎）1080125