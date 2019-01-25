王惠美施政滿月挨轟 彰縣府反駁

（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）彰化縣長王惠美就任滿月，彰化縣議會民進黨團今天抨擊縣長對綠能、校園保全等政策轉彎。對此，縣政府指出，沒有反對綠能，已盤點人力強化校園門禁，校長遴選案是依法行政。

彰化縣議會民進黨團今天召開記者會針對綠能、校園保全、校長遴選等議題，質疑王惠美施政有問題。縣議員葉國雄指出，校長遴選爭議回到原點，但王惠美不曾為此道歉；縣議員張欣倩說，彰化校園沒有保全，許多家長擔憂，老師也擔心增加工作量，縣府要如何因應；縣議員尤瑞春表示，王惠美將前彰化縣長魏明谷打好基礎的綠金往外推，要如何開創財源。

對此，彰化縣經濟暨綠能發展處表示，縣府沒有反對綠能，離岸風機最終核定權本來就在中央，中央也還未訂出今年躉購費率，所有開發商都還在，中央會審慎考量，不用過度擔心。

有關校園保全問題，彰化縣教育處指出，對於今年度校園保全經費未編列，造成校園安全疑慮，目前已完成盤點學校現有人力，未來由工友、技工、臨時校安人力或替代役男擔任校園門禁管制工作，若無上述人力，如南興國小等54校，縣府將全力籌措經費，補助學校保全人力，提供學童安全學習環境。

教育處表示，縣府關心與重視校園安全，民國107年5月訂定彰化縣政府各級學校（幼兒園）校園安全防護具體應處作為實施計畫，學校依計畫落實教職員工生自我防護教育、校園安全防護設施設備、校園人車門禁管制、校園安全巡查規劃、教育警政聯繫合作、強化緊急應變機制等六大面向，以執行校園安全防護工作。

此外，教育處指出，各校也邀志工、家長、社區巡守等人力，編組「愛心志工」共同守護校園安全，同時進一步結合警政、社政、衛政、家長、社區、社會資源訂定相關措施，全面強化校園安全。

教育處表示，彰化縣國中小學校長遴選委員會去年11月召開會議，會後公布校長異動名單，17名異動校長預定今年2月1日到新學校報到。但遴選委員會今年1月再開會，提出依規定受理時間需在每年12月或1月，但去年受理時間卻是11月，且縣長卸任交接時人事凍結是否包括校長等疑問，經請示教育部未獲答覆後，為避免爭議而暫不異動。

教育處指出，16日接到教育部電子公文，說明人事凍結不含國中小學校長，教育處再召開遴選委員會議，決議原17名異動卻暫停實施的校長可在原定的2月1日報到；另有3名縣立高中、國中小學校長異動，14名校長留任，另有5所國中小學開缺。（編輯：戴光育）1080125